BUZZ- Las acciones de Nextil suben tras alianza con la estadounidense Maxum
- 1 minuto de lectura'
** Las acciones de Nextil
suben un 4,5% después de que la empresa textil española firmara un acuerdo con la empresa textil estadounidense Maxum para el desarrollo conjunto del programa Nextgreen
** Nextil afirma que el acuerdo establece un mínimo de US$200 millones de ingresos acumulados en cinco años
** En una nota publicada antes de la apertura del mercado, el bróker Renta 4 predijo un movimiento positivo de las acciones y dijo que Nextil se había asegurado un "socio de primer nivel" para su expansión internacional
** "Este acuerdo no es solo un contrato comercial, sino un movimiento estratégico que transforma el perfil de Nextil, haciendo realidad su tecnología patentada Greendyes a escala mundial", añade el analista César Sánchez-Grande en la nota
** El valor se sitúa a la cabeza del índice general de Madrid y alcanza su precio más alto desde finales de enero de 2020
** Incluyendo la subida de la sesión, el valor ha ganado cerca de un 138% desde principios de año
(Información de Tiago Brandao; edición en español de María Bayarri Cárdenas)
