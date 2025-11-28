BUZZ- Las acciones de Nextil suben tras alianza con la estadounidense Maxum

LA NACION

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Richard Drew - AP

** Las acciones de Nextil

suben un 4,5% después de que la empresa textil española firmara un acuerdo con la empresa textil estadounidense Maxum para el desarrollo conjunto del programa Nextgreen

** Nextil afirma que el acuerdo establece un mínimo de US$200 millones de ingresos acumulados en cinco años

** En una nota publicada antes de la apertura del mercado, el bróker Renta 4 predijo un movimiento positivo de las acciones y dijo que Nextil se había asegurado un "socio de primer nivel" para su expansión internacional

** "Este acuerdo no es solo un contrato comercial, sino un movimiento estratégico que transforma el perfil de Nextil, haciendo realidad su tecnología patentada Greendyes a escala mundial", añade el analista César Sánchez-Grande en la nota

** El valor se sitúa a la cabeza del índice general de Madrid y alcanza su precio más alto desde finales de enero de 2020

** Incluyendo la subida de la sesión, el valor ha ganado cerca de un 138% desde principios de año

(Información de Tiago Brandao; edición en español de María Bayarri Cárdenas)

