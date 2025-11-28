BUZZ - Las acciones de OHLA caen tras los menores ingresos de su división industrial

** Las acciones de la constructora española OHLA

caen cerca de un 7% después de que su facturación disminuyera en los nueve primeros meses de 2025, impulsada por una importante caída de los ingresos de la división industrial

** Los analistas de Renta4 señalan que la caída de ingresos en la división industrial está relacionada con la entrada en producción de contratos, lo que lastra los resultados globales del grupo

** Los márgenes de construcción mejoran hasta el 6,3% desde el 4,2% de hace un año, pero muestran una ralentización en comparación con el fuerte primer semestre de 2025, añaden

** La correduría señala que la posición de tesorería neta de la empresa también se deterioró significativamente debido a los costes de 40 millones de euros (US$46 millones) de un proyecto en Kuwait y a las salidas de efectivo, a pesar de las ampliaciones de capital completadas a principios de año

** Si las pérdidas se mantienen, las acciones registrarán su peor rendimiento en un día desde el 28 de marzo

(1 $ = 0,8645 euros)

(Información de Mireia Merino; edición en español de María Bayarri Cárdenas)