BUZZ-Las acciones de Sabadell caen tras resultados del cuarto trimestre

** Las acciones del Banco Sabadell

caen un 4% después de que su margen de interés siguió bajo presión en el cuarto trimestre debido a la bajada de los tipos de interés, mientras que el banco nombraba a un nuevo consejero delegado

** El margen de intereses de Sabadell cayó un 5,2% interanual en el periodo comprendido entre octubre y diciembre, hasta los 1.210 millones de euros (US$1.430 millones), en línea con las previsiones de los analistas, y descendieron un 3,7%, hasta los 4.840 millones de euros, en el conjunto de 2025

** Los analistas están ahora pendientes de si Sabadell será capaz de mantener las tasas de crecimiento sin TSB, una tarea que supervisará Marc Armengol como nuevo consejero delegado

** La agencia Renta 4 afirma que espera una reacción negativa en las acciones debido a "un mercado exigente, unas cifras que no han sido una sorpresa y el cambio de consejero delegado"

** Las acciones son las más penalizadas del IBEX 35

el viernes y encaminan su peor jornada en casi tres meses

(1 dólar = 0,8482 euros).

(Información de Joao Manuel Mauricio; editado en español por Patrycja Dobrowolska)