BUZZ-Las acciones de Sacyr bajan al vender Nerifan toda su participación

Las acciones de Sacyr caen alrededor de un 5% después de que Nerifan se deshaga de la totalidad de su participación del 5,12% en la empresa española de ingeniería.

La operación, gestionada por Citigroup mediante un proceso de colocación acelerada, permite captar 150,8 millones de euros (US$175,65 millones) a 3,70 euros por acción, lo que representa un descuento del 6,5% respecto al cierre del día anterior.

Nerifan, controlada por Manuel Lao Hernández a través de Nortia Capital Investment Holding, deja de tener acciones de Sacyr tras la venta de 40,8 millones de títulos ordinarios.

Los analistas de Capital Markets califican la venta de "noticia negativa para el valor".

Las acciones se encaminan a su peor día desde el 4 de abril si se mantienen las pérdidas.

(US$1 = 0,8585 euros)

(Información de Mireia Merino; editado en español por Patrycja Dobrowolska)