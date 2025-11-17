BUZZ- Las acciones de Solaria se disparan tras batir las expectativas de resultados a nueve meses

** Las acciones de Solaria

se disparan en torno a un 18% y alcanzan su nivel más alto desde principios de enero de 2024, después de que los resultados de los nueve primeros meses de la empresa española de energías renovables superaran las expectativas

** El EBITDA de la compañía creció un 75% interanual, hasta 230,7 millones de euros, por encima de los 198 millones de euros estimados por el consenso de Bloomberg, citado por Capital Markets

** El beneficio neto creció un 97% interanual, hasta 141,7 millones de euros, frente a la estimación de 102 millones de euros

** Capital Markets eleva su recomendación de la compañía a "sobreponderar" y cita un sentimiento positivo tras los resultados de nueve meses

** Si se mantienen los avances, las acciones verán su mejor día desde abril de 2018 y se sitúan por encima del índice madrileño IBEX 35

, que pierde un 0,95% (Información de Gemma Guasch; edición en español de Paula Villalba)