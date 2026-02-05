BUZZ-Logista sube tras unos resultados del primer trimestre mejores de lo esperado
** Las acciones de Logista
suben alrededor de un 3,5% después de que la empresa anunciara unos resultados del primer trimestre mejores de lo esperado
** El beneficio neto del primer trimestre de la empresa española de servicios logísticos asciende a 71 millones de euros (83,79 millones de dólares)
** La correduría Capital Markets considera que los resultados son positivos en general, ya que las cifras superaron las expectativas
** La empresa también afirma que va por buen camino para alcanzar los objetivos de 2025-2028 y espera registrar un crecimiento de un dígito medio en el EBIT ajustado en 2026
** Las acciones alcanzan su precio más alto jamás registrado y están en camino de registrar su mejor día desde principios de noviembre de 2022
(1 dólar = 0,8474 euros). (Información de Gemma Guasch)