BUZZ-Logista sube tras unos resultados del primer trimestre mejores de lo esperado

** Las acciones de Logista

suben alrededor ⁠de ⁠un 3,5% después de que la empresa anunciara ⁠unos resultados ‌del ​primer trimestre mejores de ​lo esperado

** El beneficio neto ‌del primer trimestre ‌de la ​empresa española de servicios logísticos asciende a 71 millones de euros (83,79 millones de dólares)

** La correduría Capital Markets considera que ⁠los resultados son positivos en general, ​ya que las cifras superaron las expectativas

** La empresa también afirma que va por buen camino para alcanzar los ⁠objetivos de 2025-2028 y espera registrar ​un crecimiento de un dígito medio en el EBIT ajustado ‍en 2026

** Las acciones alcanzan su precio más alto jamás registrado y están en camino de ​registrar su mejor día desde principios de noviembre de 2022

(1 dólar = 0,8474 ‍euros). (Información de Gemma Guasch)