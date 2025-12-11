BUZZ-Naturgy cae tras deshacerse BlackRock de una participación del 7%
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
** Las acciones de Naturgy
caen alrededor de un 5% después de que BlackRock vendiera una participación del 7,1% en la empresa española de suministro de gas con un descuento a través de una colocación acelerada.
** BlackRock ha vendido cerca de 69 millones de acciones de Naturgy a un precio de 24,75 euros por acción.
** Esto supone un descuento del 5,4% respecto al precio de cierre de 26,16 euros del miércoles.
** Tras la venta, BlackRock será el cuarto mayor accionista de la compañía, con una participación del 11,42% en Naturgy.
** Naturgy se encamina a su mayor pérdida diaria desde agosto de 2025, cuando cerró con un descenso del 7,2% (Información de Gemma Guasch en Gdansk; edición en español de María Bayarri Cárdenas).
