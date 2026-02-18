BUZZ-Puig se dispara tras superar las previsiones de ventas en el cuarto trimestre
** Las acciones de Puig
suben un 5,5%, después de que la empresa española de cosméticos anunciara el miércoles unos resultados de ventas superiores a lo previsto para el cuarto trimestre.
** J.P.Morgan dice que el de Puig en el cuarto trimestre, del 9,8%, superó su estimación del 6,4% y las expectativas del 6,2%.
** Sin embargo, JPM advierte de que 2026 se perfila como un año de transición para Puig, con el riesgo de normalización de las existencias en el primer trimestre tras las fuertes ventas navideñas, que parecen adelantarse al crecimiento del sector, que se normalizó a finales de año.
** Jefferies destaca también el crecimiento orgánico de las ventas en el cuarto trimestre, impulsado por el destacado rendimiento de la división de maquillaje, y "una guía de márgenes para este año mejor de lo que se temía".
** Jefferies cree que Puig supera hoy en día a sus competidores, pero añade que "las perspectivas vagas podrían influir en el grado de compromiso de los inversores con las acciones".
** Las acciones de Puig encabezan el índice IBEX 35 de valores blue chip españoles
y se encuentran entre las de mejor rendimiento del índice paneuropeo STOXX 600
(Información de Marta Serafinko en Gdansk; edición en español de Paula Villalba)