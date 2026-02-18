BUZZ-Puig se dispara tras superar las previsiones de ventas en el cuarto trimestre

** Las acciones de Puig

suben un 5,5%, después de ‌que la ‌empresa ⁠española de cosméticos anunciara el miércoles unos resultados de ventas superiores a lo ​previsto ⁠para ⁠el cuarto trimestre.

** J.P.Morgan dice que el de ​Puig en el cuarto trimestre, del 9,8%, ‌superó su estimación del ​6,4% y las ​expectativas del 6,2%.

** Sin embargo, JPM advierte de que 2026 se perfila como un año de transición para Puig, con el riesgo de normalización de las ​existencias en el primer trimestre tras las fuertes ventas navideñas, ⁠que parecen adelantarse al crecimiento del sector, que se ‌normalizó a finales de año.

** Jefferies destaca también el crecimiento orgánico de las ventas en el cuarto trimestre, impulsado por el destacado rendimiento de la división de maquillaje, y "una guía ‌de márgenes para este año mejor de lo que ⁠se temía".

** Jefferies cree que ‌Puig supera hoy en día a ⁠sus competidores, pero añade que "las ⁠perspectivas vagas podrían influir en el grado de compromiso de los inversores con las acciones".

** Las acciones de Puig encabezan el índice ‌IBEX 35 de valores ​blue chip españoles

y se encuentran entre las de mejor rendimiento del índice paneuropeo STOXX 600

(Información de Marta Serafinko en ‌Gdansk; edición en español de Paula Villalba)