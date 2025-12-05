BUZZ - "¿Qué más podría salir mal?": Kepler Cheuvreux eleva Telefónica a "mantener"

** Kepler Cheuvreux eleva la calificación de la operadora de telecomunicaciones española Telefónica a "mantener" desde "reducir", tras una caída del 20% en el precio de la acción que limita aún más el riesgo a la baja

** En opinión de Kepler, ha llegado el momento de subir la recomendación, pero "es demasiado pronto para apostar por un valor que va a crecer por debajo de sus competidores, sin impulso del FCF (flujo de caja libre) y con un apalancamiento que sigue siendo un problema"

** El bróker señala que el nuevo plan de negocio es una "sorpresa negativa" y ve pocos focos de crecimiento, pero afirma que los objetivos son ahora más realistas

** Añade que el principal cambio en su opinión proviene de las nuevas perspectivas de FCF de Telefónica, que están "muy por debajo de las expectativas"

** "Durante mucho tiempo hemos expresado nuestra preocupación sobre la sostenibilidad del FCF de TEF debido a factores no recurrentes que ahora se han ido eliminando", dice Kepler Cheuvreux

** De los 26 analistas que cubren Telefónica, tres la califican de "fuerte compra"/"comprar", 15 de "mantener" y ocho de "fuerte venta"/"vender" - datos de LSEG

(Información de Marta Serafinko en Gdansk; edición en español de María Bayarri Cárdenas)