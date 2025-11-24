BUZZ-RBC prevé mayor cuota de mercado para Inditex y eleva su recomendación a "sobreponderar"

** RBC eleva la recomendación de Inditex de "igual a sector" a "sobreponderar", afirmando que es una de las compañías más "similares a bienes esenciales" del sector minorista

** La sólida oferta de productos de Inditex y su capacidad para responder a las tendencias de la moda "deberían llevarle a seguir ganando cuota de mercado comparable frente a las empresas independientes, los grandes almacenes y los especialistas más débiles", afirma RBC

** La correduría espera ganancias estructurales de cuota de mercado y una inflexión positiva en el flujo de caja libre a medida que el gasto de capital se normalice tras las fuertes inversiones en capacidades logísticas

** RBC eleva su precio objetivo hasta 52 euros desde 49, destacando que la valoración de la compañía parece ahora moderada frente a sus pares globales

** Inditex, propietaria de Zara, presentará sus resultados del tercer trimestre el 3 de diciembre (Información de Javi West Larrañaga; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)