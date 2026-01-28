BUZZ-RBC rebaja el BBVA a "igual al sector" al ver su valoración reflejada en el consenso

** RBC cree que podría ser mucho más difícil que se produzcan nuevas subidas en la cotización de BBVA, ya que considera que la atractiva creación de valoración del banco ya está reflejada en gran medida en la estimación media de los analistas

** La casa de valores recorta la valoración de BBVA

a "igual al sector" desde "superior al sector"

** Según RBC, las previsiones de BBVA para el periodo fiscal 25-28 son una de las razones que justifican la relativa del banco, pero cree que esta dinámica se ve bien reflejada en el consenso de los analistas

** El banco prevé un rendimiento del patrimonio tangible (ROTE, por sus siglas en inglés) medio del 22% y un total de distribuciones de 36.000 millones de euros, frente a un consenso de más del 21% y 37.000 millones de euros, respectivamente

** De cara a 2026, el bróker prefiere al Santander, donde cree que hay "fruta más fácil de alcanzar" y espera que el banco cierre parte de su brecha ROTE/valoración con el BBVA en los próximos dos años

** De los 23 analistas que cubren BBVA, 14 recomiendan para el valor "fuerte compra" o "compra", seis como "mantener" y tres como "fuerte venta" o "venta", según datos de LSEG

** Las acciones de BBVA bajan un 2% el miércoles y se sitúan en la parte baja del índice español IBEX 35

(Información de João Manuel Maurício, edición en español de Jorge Ollero Castela)