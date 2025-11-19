BUZZ-RBC rebaja Enel y Endesa a "infraponderar" por temores regulatorios y de sobrevaloración

** RBC rebaja la recomendación de la energética italiana Enel y su filial española Endesa de "igual a sector" a "infraponderar" por las incertidumbres regulatorias en Italia y Brasil y las preocupaciones por la valoración

** RBC dice que es más probable la prórroga de 10 años de las concesiones de distribución de electricidad propuesta por Italia para limitar los costes repercutidos en los consumidores que la de 20 años prevista anteriormente

** El aumento del valor de los activos de Enel podría ser inferior en 1.000 millones de euros (US$1.200 millones) a las expectativas del mercado, según RBC

** "Enel se enfrenta a desafíos en São Paulo por los apagones y el bajo rendimiento, lo que complica la renovación de su concesión clave, que es crítica, ya que Brasil aporta alrededor del 6% de su EBITDA", añade

** El descuento de Enel frente al sector se sitúa en torno al 10%, claramente por debajo del 30% habitual

** Endesa también está sobrevalorada en comparación con sus homólogas, añade RBC, que espera que sus márgenes a largo plazo de electricidad y gas disminuyan desde los actuales niveles récord

** Aumenta el precio objetivo de Enel un 2,5%, hasta 8 euros, y recorta el de Endesa casi un 4%, hasta 26,5 euros

** Ocho de 23 analistas recomiendan "vender" en Endesa, mientras que solo uno de 26 tiene una recomendación negativa sobre Enel, según datos de LSEG

** Ambos valores caen alrededor de un 2% en las primeras operaciones

(1 dólar = 0,8639 euros)

(Información de Mirko Miorelli; edición en español de Jorge Ollero Castela)