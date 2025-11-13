BUZZ-Sabadell cae tras unos resultados del tercer trimestre peores de lo esperado
- 1 minuto de lectura'
** Las acciones de Banco Sabadell
caen un 4% después de que los ingresos por créditos del banco español incumplieran las expectativas y siguieran presionados en el tercer trimestre, afectados por la bajada de los tipos de interés.
** El margen de intereses de Sabadell, es decir, los beneficios de los préstamos menos los costes de los depósitos, cayó un 4% hasta los 1.200 millones de euros (US$1.400 millones), por debajo de los 1.220 millones de euros previstos por los analistas en una encuesta de Reuters.
** El bróker Renta 4 esperaba una reacción negativa en la cotización debido al incumplimiento de las estimaciones por parte de la empresa, a pesar de que reiteró sus previsiones para el ejercicio sin la TSB.
** Las acciones están entre las de peor desempeño del índice STOXX 600.
(1 = 0,8575 euros)
(Información de Joao Manuel Mauricio; edición en español de María Bayarri Cárdenas)
- 1
Pruebas Aprender. Alertan sobre el “efecto cuna” y temen que se repitan los resultados “catastróficos” de hace dos años
- 2
De Narváez acelera para quedarse con Carrefour y vende Ta-Ta en Uruguay
- 3
Uno de los acusados por los cuadernos se opuso a que el juicio sea presencial y tres veces a la semana
- 4
Murió Jorge Lorenzo, el actor que interpretó a “Capece” en El marginal