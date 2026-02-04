BUZZ-Santander cae un 3% tras la adquisición de Webster
** Las acciones del Banco Santander
caían alrededor de un 3,5% a las 0824 GMT y se situaba entre las que peor rendimiento han tenido en el STOXX600
, después de que el banco español anunciara que
comprará la entidad crediticia regional estadounidense Webster Financial en una operación de 12.200 millones de dólares que no ha impresionado a los corredores de bolsa
** Morgan Stanley rebajó la calificación del banco español de "sobreponderar" a "ponderar", ya que cree que la adquisición de Webster "probablemente no se beneficiará de la duda de una integración exitosa en Estados Unidos"
** El banco de inversión cree que las sinergias de costes de 800 millones de dólares son ambiciosas y afirma que el objetivo del grupo de un 20% de ratio del rendimiento del patrimonio tangible (ROTE, por sus siglas en inglés) para 2028 supera las expectativas de MS por encima del consenso
** "Con las acciones ya a 1,8 veces el valor contable tangible (TBV, por sus siglas en inglés), vemos un potencial alcista limitado a pesar de un sólido cuarto trimestre", añade, señalando que, con la integración de TSB y Webster, 2026 será un año de transición para Santander
** Jefferies también considera "complicado" llevar a cabo las integraciones simultáneas de TSB y Webster, al tiempo que se supervisa el programa One Transformation en el resto del grupo
** Aunque es poco probable que el mercado acepte fácilmente la decisión de asignar más capital a EEUU, los efectos previstos de la operación y la valoración no son excesivamente agresivos, según la agencia de valores ** Por otra parte, el banco informó de un aumento del 12% en su beneficio neto de 2025, hasta alcanzar la cifra récord de 14.100 millones de euros, por encima de las previsiones de 13.770 millones de euros, y aprobó un programa de recompra de acciones por valor de 5.030 millones de euros
** La acción va camino de registrar su peor día desde agosto
** Incluida la caída de hoy, las acciones han subido un 5,6% en lo que va de año (Información de Tiago Brandão, edición en español de Jorge Ollero Castela)