BUZZ-Solaria cae un 4% tras la rebaja de RBC a "igual a sector"
- 1 minuto de lectura'
** Las acciones de Solaria
bajan alrededor de un 4% después de que RBC Capital Markets rebajara la recomendación de la empresa española de energías renovables de "sobreponderar" a "igual a sector", mientras parecen haberse descontado y confirmado importantes opcionalidades positivas en el Día del Mercado de Capitales
** Dice que la opcionalidad del centro de datos se confirmó con el acuerdo de Merlin, que estableció una base sólida para futuros proyectos, y Gravyx JV confirmó la opcionalidad independiente de BESS con un compromiso de 200 millones de euros (US$230,52 millones) de Stoneshield para 2026-28
** Sin embargo, el bróker estima un EBITDA para 2026 de 293 millones de euros, por debajo de los 331 millones de euros de Solaria sin incluir las ganancias por rotación de activos
** "Proyectamos alrededor de la mitad del objetivo de capex de Solaria para 2026-28 de 2.500 millones de euros debido a nuestra exclusión de las inversiones eólicas y el capex independiente de Gravyx", añade, en referencia al gasto de capital
** De los 17 analistas que cubren Solaria, ocho recomiendan para el valor "compra fuerte" o "compra", cinco "mantener" y cuatro "venta fuerte" o "venta", según datos de LSEG
(US$1 = 0,8676 euros)
(Información de Tiago Brandão; edición en español de Jorge Ollero Castela)
- 1
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 23 de noviembre
- 2
“Agregale al mate”: el inocente chiste en un gimnasio que abrió la puerta a un invento mundial
- 3
Una imagen del cometa 3I/ATLAS encendió las alarmas de la comunidad científica al detectar una anomalía
- 4
Fue número 1 del tenis, estuvo preso y ahora se convirtió en padre por quinta vez a los 58 años