BUZZ-Solaria cae un 4% tras la rebaja de RBC a "igual a sector"

** Las acciones de Solaria

bajan alrededor de un 4% después de que RBC Capital Markets rebajara la recomendación de la empresa española de energías renovables de "sobreponderar" a "igual a sector", mientras parecen haberse descontado y confirmado importantes opcionalidades positivas en el Día del Mercado de Capitales

** Dice que la opcionalidad del centro de datos se confirmó con el acuerdo de Merlin, que estableció una base sólida para futuros proyectos, y Gravyx JV confirmó la opcionalidad independiente de BESS con un compromiso de 200 millones de euros (US$230,52 millones) de Stoneshield para 2026-28

** Sin embargo, el bróker estima un EBITDA para 2026 de 293 millones de euros, por debajo de los 331 millones de euros de Solaria sin incluir las ganancias por rotación de activos

** "Proyectamos alrededor de la mitad del objetivo de capex de Solaria para 2026-28 de 2.500 millones de euros debido a nuestra exclusión de las inversiones eólicas y el capex independiente de Gravyx", añade, en referencia al gasto de capital

** De los 17 analistas que cubren Solaria, ocho recomiendan para el valor "compra fuerte" o "compra", cinco "mantener" y cuatro "venta fuerte" o "venta", según datos de LSEG

(US$1 = 0,8676 euros)

(Información de Tiago Brandão; edición en español de Jorge Ollero Castela)