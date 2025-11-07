LA NACION

BUZZ-Talgo se dispara en bolsa tras la venta de la participación de Pegaso a un consorcio vasco

** Las acciones del fabricante español de trenes Talgo

suben un 9,1%

** El accionista Pegaso vende su participación del 29,76% a un consorcio vasco por unos US$156,7 millones, una operación pendiente de aprobación desde febrero

** El consorcio, formado por Clerbil, Finkatze Kapitala Finkatuz, Fundación Bancaria BBK y Fundación Bancaria Vital, ha acordado pagar 4,25 euros por acción

** Está previsto que la operación, que representa 36,86 millones de acciones, concluya el 31 de enero de 2026

** Si las ganancias se mantienen, las acciones verán su mejor día desde el 8 de febrero de 2024

(Información de Mireia Merino; edición en español de María Bayarri Cárdenas)

