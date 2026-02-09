BUZZ-Talgo sube tras el acuerdo para la entrega de trenes en Arabia Saudí

** Las acciones de Talgo suben alrededor de un 4% después de que la empresa anunciara el domingo un contrato para suministrar y mantener 20 nuevos trenes de alta velocidad a Arabia Saudí

** El acuerdo añade 1.330 millones de euros a la cartera de pedidos de Talgo, lo que la sitúa en un total de casi 6.000 millones de euros, considerado un récord, según ha informado la empresa en un comunicado

** Banco Sabadell Análisis considera que el contrato es una noticia positiva, ya que permite aumentar la cartera de pedidos en un 27,6%.

** Las acciones de Talgo avanzan más que el índice STOXX, que sube un 0,5%. (Información de Gemma Guasch; editado en español por Patrycja Dobrowolska)