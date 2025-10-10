Bybit inicia sus servicios de criptos en España gracias a su pasaporte europeo expedido en Austria

MADRID, 10 Oct. 2025 (Europa Press) - Bybit EU, entidad europea con licencia MiCA y autorización de la Autoridad de Mercados Financieros de Austria (FMA), ha iniciado sus servicios de criptos en España gracias a su pasaporte europeo tras establecer su sede en Viena, que ejercerá de centro estratégico para el desarrollo de productos cripto regulados. La compañía ha reivindicado en un comunicado su compromiso con la expansión responsable y la innovación regulada, en tanto que la directora general de la entidad, Mazurka Zeng, ha destacado que la licencia MiCA en Austria les permite operar bajo un estándar único en Europa. "Desde Viena estamos desplegando una experiencia coherente y de calidad, y España es una pieza fundamental en ese plan", ha enfatizado la ejecutiva. En concreto, la compañía planea fortalecer su presencia en España mediante la captación de nuevos usuarios, la formación y el soporte en español, y la consolidación de su operación desde Viena. Además, la directiva ha subrayado que la prioridad de la empresa es "crecer de forma responsable, con total transparencia, y demostrar que la innovación regulada es la que fideliza a los usuarios a largo plazo". Por su parte, el jefe de la sucursal española, Alan Durán, ha encuadrado que los usuarios españoles "están acostumbrados a pagos digitales rápidos y sin fricciones, por lo que sus expectativas son altas". En este sentido, ha apostillado que, bajo el marco MiCA, la empresa ofrecerá "una propuesta clara y responsable". "Bybit Card para el día a día, App Lite para quienes se inician, y herramientas avanzadas para quienes quieren ir más allá", ha desgranado sobre la propuesta comercial de la compañía. En un plano más amplio, desde la firma han destacado que cuentan ya con más de dos millones de usuarios de Bybit Card en todo el mundo y que su oferta para el mercado comunitario está "plenamente alineada" con los requisitos del reglamento MiCA. La entidad, a través de su plataforma Bybit.eu, ofrece servicios regulados de custodia y administración de criptoactivos, intercambio de criptoactivos por dinero o por otros criptoactivos, colocación y transferencia de criptoactivos en nombre de clientes. No obstante, la entidad no opera como plataforma de negociación ni presta asesoramiento en materia de inversión.