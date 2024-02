Ginebra--(business wire)--feb. 27, 2024--

En el marco de la celebración del Salón International del Automóvil de Ginebra que se llevó a cabo el último 26 de febrero, World Car Awards anunció los tres finalistas para la edición 2024. Los modelos de BYD, el BYD SEAL y el BYD DOLPHIN, sobresalieron entre una multitud de competidores, asegurándose los puestos entre los tres primeros en las categorías "World Car of the Year" y "World Urban Car", respectivamente, y avanzan a la ronda final de la competencia. BYD hace historia al ser el primer y único fabricante de automóviles chino preseleccionado entre los tres primeros de la categoría "World Urban Car".

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20240227908202/es/

BYD SEAL shortlisted in the Top 3 for the "World Car of the Year" category (Photo: Business Wire)

Los premios "World Car Awards," "European Car of the Year" y "North American Car of the Year" se consideran los tres premios automovilísticos más importes del mundo y gozan de gran prestigio. Apodados los "Oscars del mundo del automóvil", los "World Car Awards" son especialmente célebres por su énfasis en los modelos internacionales, lo que los convierte en un acontecimiento muy esperado dentro de la industria automovilística mundial. Los excepcionales resultados de BYD destacan su condición de líder mundial en el sector de los vehículos de nueva energía.

Estos dos modelos, con su diseño distintivo, su tecnología de vanguardia y sus sólidas características de seguridad, captaron el interés de más de 100 expertos de medios de comunicación del sector automovilístico de 29 países. En 2023, el BYD SEAL y el BYD DOLPHIN obtuvieron cinco estrellas en las pruebas Euro NCAP y ANCAP. En particular, el modelo BYD SEAL también fue nominado para la final del premio European Car of the Year 2024.

Como pionera en el sector de los vehículos de nueva energía, BYD logró un hito con más de 3 millones de ventas de vehículos de nueva energía en 2023, se aseguró el primer puesto en ventas mundiales por segundo año consecutivo e ingresó en el top ten mundial de marcas de automóviles, una primicia para un fabricante de automóviles chino.

Actualmente, los vehículos de nueva energía de BYD tienen una presencia significativa en más de 70 países y regiones de seis continentes, abarcando más de 400 ciudades. En 2023, BYD lideró las ventas de vehículos de nueva energía en varios mercados internacionales, como Tailandia, Singapur, Colombia y Brasil, con gran aceptación y elección de los consumidores.

En consonancia con la misión de los World Car Awards de fomentar la innovación continua en el sector, BYD se ha comprometido a construir una solución integral de nuevas energías con cero emisiones a través de innovaciones tecnológicas. Su objetivo es mejorar las experiencias de viaje de los consumidores, encabezar el crecimiento de la industria de vehículos de nueva energía y contribuir activamente a la transformación y el progreso de la industria automovilística. De cara al futuro, BYD perseguirá firmemente su visión de "Enfriar la Tierra 1 °C", impulsando continuamente la transformación ecológica y con bajas emisiones de carbono de la industria y el desarrollo sostenible global.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20240227908202/es/

CONTACT: Región Asia-Pacífico: Liya Huang,pr@byd.comtel: +86-755-8988-8888-69666

Europa: Penny Peng,PressEU@byd.comtel: +31-102070888

Norte América: Frank Girardot,frank.girardot@byd.comtel: +1 213 245 6503

Latino América: José Miranda,jose.miranda@byd.comtel: +56 9 96443906

Brasil: Pablo Toledo,pablo.toledo@byd.comtel: +19 3514 2554

Oriente Medio y África: Nikki Li,meapr1@byd.comtel: +86-755-8988-8888-62319

Keyword: switzerland china united states north america asia pacific europe

Industry keyword: ev/electric vehicles automotive other automotive automotive manufacturing general automotive performance & special interest vehicle technology manufacturing

Source: byd

Copyright Business Wire 2024.

Pub: 02/27/2024 08:45 pm/disc: 02/27/2024 08:44 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20240227908202/es