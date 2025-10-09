BYD inaugura fábrica de automóviles eléctricos en estado brasileño de Bahía
1 minuto de lectura
SAO PAULO, 9 oct (Reuters) - El fabricante chino de automóviles BYD inauguró el jueves su primera fábrica de vehículos en el estado brasileño de Bahía, y presentó una versión flexifuel del SUV híbrido Song Pro, que tendrá una edición limitada de 30 unidades.
En el acto de inauguración, el CEO de BYD, Wang Chuanfu, mencionó "una nueva inversión" para ampliar la planta y duplicar la capacidad de producción anual, de los 300.000 vehículos previstos a 600.000 unidades al año, según un comunicado de la empresa.
No se ha revelado el importe de la inversión para esta ampliación. BYD había anunciado antes inversiones de 5500 millones de reales en el complejo fabril de Camaçari, en Bahía.
La empresa, que hasta ahora solo trabajaba con modelos importados, lidera actualmente las ventas de vehículos electrificados en Brasil.
Según datos de la Asociación Brasileña de Vehículos Eléctricos (ABVE), BYD posee el 40,3% del mercado de autos electrificados en el país, con unas ventas acumuladas este año hasta finales de septiembre de 77.258 unidades. (Por Alberto Alerigi Jr.Editado en español por Javier Leira)
