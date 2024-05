byd lanza camioneta híbrida en méxico cuando eeuu anuncia aranceles a ve chinos

(Añade comentarios de entrevista a ejecutiva de BYD, contexto, detalles)

Por Cassandra Garrison

Ciudad de méxico, 14 may (reuters) - la automotriz china byd presentó el martes en méxico su modelo shark, una camioneta híbrida tipo pickup de mediano tamaño, mientras su jefa regional quitaba importancia a las nuevas alzas de aranceles de estados unidos a vehículos eléctricos (ve) chinos y decía que la firma no pretende entrar a ese mercado.

Shark refuerza la presencia de BYD en Norteamérica con un vehículo dirigido a competir directamente con Ford, General Motors y Toyota.

La presentación es la primera de un producto del mayor fabricante de vehículos eléctricos (EV) del mundo fuera de su país de origen, dijo la directora general de BYD Americas, Stella Li, en el evento.

BYD eligió México para lanzar el Shark debido a su demanda por camionetas, añadió. En febrero, la ejecutiva había dicho a Reuters que la empresa estaba buscando un lugar para instalar una planta de producción de automóviles en el país.

La presentación en México se realizó horas después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un fuerte aumento de los aranceles sobre una serie de importaciones chinas, alegando prácticas de competencia desleal. Los aranceles sobre los VE chinos se cuadruplicaron hasta superar el 100%.

La representante de Comercio estadounidense, Katherine Tai, dijo más tarde que Washington está sopesando imponer aranceles a las importaciones procedentes de México.

En una entrevista con Reuters después del evento, Li dijo que los aumentos de aranceles de Estados Unidos no tienen ningún impacto en BYD, que planea construir una planta en México. "No tenemos planes de ir al mercado estadounidense, así que este anuncio no nos impacta en absoluto", afirmó.

"Cuando construimos una planta mexicana, sólo tenemos en cuenta el mercado mexicano y el de otros países, no hemos considerado Estados Unidos", añadió.

Actualmente hay una lista de posibles emplazamientos para la planta de BYD en México, dijo Li, quien añadió que estará situada en el centro del país latinoamericano. Se necesita un "diálogo más profundo" para tomar la decisión final, que se espera que llegue a finales de año, añadió.

La planta, que tendrá una capacidad de 150.000 vehículos al año, tardará entre dos y tres años en estar terminada, detalló.

Creciente presencia

La presencia de las automotrices chinas en México ha crecido exponencialmente desde 2017. Uno de cada 10 autos vendidos en México el año pasado era de una automotriz china, con MG Motors, una unidad de SAIC, dominando casi la mitad de ese mercado.

Reuters informó en exclusiva el mes pasado que el Gobierno federal de México, bajo la presión de Estados Unidos, mantiene a los fabricantes de automóviles chinos a raya al negarse a ofrecerles incentivos como terrenos públicos de bajo coste o rebajas de impuestos para la inversión en la producción de VE.

Li afirmó que BYD aún no ha discutido los incentivos con el gobierno mexicano, citando el intenso período de trabajo antes de las elecciones de junio en el país. No dio detalles sobre los estímulos que BYD buscaría de las autoridades nacionales o de los estados a nivel individual.

"Creo que todos los estados se esforzarán al máximo por ofrecer la mejor oferta para atraernos, porque llevaremos allí mucha tecnología y crearemos muchos puestos de trabajo locales", indicó Li. "A todos los estados, e incluso al Gobierno central, les encantaría este tipo de inversión".

El modelo Shark de BYD competirá en México con camiones compactos y medianos como el Toyota Tacoma y el Ford Ranger. Sin embargo, es más caro que la mayoría de las marcas de vehículos de ambos competidores, con un precio de partida de 899,980 pesos (53,442.68 dólares) para el Shark GL y de 969,800 pesos (57,588.73 dólares) para el Shark GS premium.

El Shark puede recorrer hasta 100 kilómetros en modo EV antes de necesitar ser recargado, informó BYD, y hasta 840 kilometros usando ambos métodos, eléctrico y de combustión. La camioneta consume 7.5 litros de combustible por cada 100 kilómetros recorridos, detalló el folleto.

(1 dólar = 16,8401 pesos mexicanos)

(Reporte de Cassandra Garrison; Escrito por Raúl Cortés Fernández; Editado por Manuel Farías)

Reuters