BYD, líder mundial en vehículos de nuevas energías y baterías eléctricas, presentó FANGCHENGBAO, su nueva submarca profesional personalizada, así como su sofisticada tecnología: la plataforma superhíbrida de todoterreno con modo dual (Dual Mode Off-road, DMO). Durante el evento oficial se presentó el primer modelo de la nueva marca, el BAO 5, un SUV todoterreno superhíbrido que utiliza la tecnología DMO, así como los prototipos BAO 8 y BAO 3.

Wang Chuanfu, presidente y director general de BYD, declaró durante la presentación que FANGCHENGBAO aspira a redefinir la experiencia automovilística con una oferta sin parangón de profesionalidad y personalización para los usuarios de todo el mundo, impulsando una profunda «revolución» en el panorama de los vehículos de nuevas energías (NEV) y transformando los coches en activos únicos y concebidos a la medida de cada individuo.

La nueva marca supone un salto importante en el sector de los vehículos de nuevas energías

El nombre de marca FANGCHENGBAO, tomado de la fonética china, simboliza una mezcla de precisión («FANGCHENG» por «fórmula») y agilidad («BAO» por «leopardo»), e introduce una serie de tecnologías específicas, como la plataforma todoterreno superhíbrida DMO, que también se estrena en el evento.

FANGCHENGBAO confía en que la confluencia de las nuevas tecnologías energéticas más avanzadas y las diversas preferencias de los usuarios dará lugar a una experiencia de uso inédita: tanto si se viaja por paisajes salvajes, como si se acelera en una pista de carreras, se atraviesan bulliciosos paisajes urbanos o se circula por autopistas; tanto si se busca una euforia ocasional como si se trata de los desplazamientos diarios, ahora se puede disfrutar de una experiencia de conducción exclusiva en cualquier situación.

Para ello, fangchengbao integrará las tecnologías más avanzadas de byd, la filosofía de diseño con visión de futuro y el sistema de cadena de suministro integrado verticalmente, con el fin de enriquecer cada vehículo con posibilidades distintivas y hechas a medida.

FANGCHENGBAO simboliza la fusión de las nuevas energías y las posibilidades ilimitadas, que convierten los sueños de cada persona en una realidad tangible.

Con la tecnología DMO se despliega el poder de la electricidad para potenciar las capacidades individuales

En el evento, BYD dio a conocer la innovadora plataforma todoterreno superhíbrida DMO, que supone una vuelta de tuerca a los motores nafteros tradicionales. Esta plataforma, que impulsa a los vehículos FANGCHENGBAO, promete una experiencia todoterreno transformadora, al tiempo que defiende la eficiencia energética y dota a todos los usuarios de la tecnología más avanzada.

La tecnología DMO combina el revolucionario bastidor sin carga de BYD diseñado para híbridos con una arquitectura todoterreno híbrida especializada. Para esta integración se aprovecha la experiencia de BYD en chasis de alto rendimiento, tracción eléctrica inteligente en las cuatro ruedas y cadenas cinemáticas todoterreno. De este modo, DMO consigue un equilibrio sin precedentes entre la seguridad del vehículo, la potencia todoterreno y el consumo de energía.

A diferencia de las modificaciones tradicionales que añaden peso y aumentan los riesgos de vuelco, DMO fusiona de forma innovadora la batería Blade Battery y el bastidor de acero de alta resistencia, con lo que evoluciona hacia la tecnología Cell to Chassis (CTC). Esto no solo garantiza la seguridad de la batería en situaciones extremas de conducción todoterreno, sino que también aumenta significativamente la seguridad general del vehículo.

La plataforma también incorpora características como el sistema híbrido eléctrico EHS longitudinal y tracción trasera todoterreno con un tren motriz pionero en el sector, así como el motor longitudinal Xiaoyun de altas prestaciones, que ofrece una gran potencia de sistema de más de 500 kW y una tracción inigualable de 32 000 N. Además, los vehículos de la plataforma DMO utilizan una tecnología de control inteligente del par motor que minimiza el radio de giro a solo 3,4 metros. También gracias a su potente tracción y a su preciso control electrónico, los usuarios pueden superar terrenos pantanosos, montañas escarpadas, pendientes con gravilla y muchos otros terrenos extremos sin esfuerzo. Al contar con tres bloqueos de diferencial, los conductores pueden cambiar a la marcha de baja velocidad, que está diseñada para situaciones todoterreno, con solo pulsar un botón.

Sobre la base de esta innovadora arquitectura, DMO incorpora una suspensión independiente de doble horquilla en ambos extremos que, combinada con el sistema de control hidráulico de la carrocería DiSus-P, garantiza un confort equivalente al de un SUV incluso en terrenos difíciles. La plataforma consigue un 35 % de ahorro de combustible en comparación con los vehículos todoterreno nafteros.

La plataforma DMO destaca por ser predominantemente eléctrica y apta para uso profesional todoterreno. Representa la culminación de más de veinte años de evolución tecnológica de vanguardia de BYD y de la experiencia adquirida con millones de vehículos híbridos eléctricos enchufables (PHEV) de BYD. Esta plataforma trasciende lo convencional y amplía en gran medida las capacidades de la movilidad eléctrica. Con su enorme destreza técnica, la DMO supera los retos que los vehículos de nuevas energías suelen encontrar en distintos escenarios, lo que permite recalibrar el paradigma del diseño y la funcionalidad de los vehículos todoterreno.

Con vistas al futuro, FANGCHENGBAO se adentrará en ámbitos como los SUV todoterreno y los deportivos, donde predominan los vehículos nafteros tradicionales, a partir de modelos con la plataforma DMO.

Los nuevos modelos son pioneros con tecnología de vanguardia y ofertas exclusivas

Los tres modelos de FANGCHENGBAO ofrecen una gama de productos muy completa que satisface las preferencias de los usuarios, lo que demuestra la solidez de su matriz productiva y su dedicación a la profesionalidad y la individualidad.

El BAO 5, considerado un SUV todoterreno superhíbrido, está equipado con tecnologías clave como DMO y el sistema de control hidráulico de la carrocería DiSus-P. Su diseño combina a la perfección la estética industrial con una potencia robusta, excelente estabilidad y seguridad sin igual.

Como marca que prioriza la personalización, FANGCHENGBAO ofrece al BAO 5 una variedad de estructuras frontales que pueden integrarse o ajustarse a la perfección. Proporciona una base flexible adaptada a las preferencias de modificación únicas de cada usuario.

El «concept car» BAO 8, que recibe el nombre de SUPER 8, despliega la visión futurista de la marca para los SUV todoterreno. Inspirado en los campos de batalla de la ciencia ficción, su diseño garantiza una integración robusta y una mayor protección, que inspiran confianza al conductor. Por otra parte, se dieron a conocer detalles preliminares sobre el BAO 3, que se insinúa como un modelo de moda orientado a públicos diversos y con espíritu lúdico.

Para garantizar la consistencia del servicio y la calidad de la experiencia, FANGCHENGBAO adoptará un modelo «Directo al Consumidor» en la fase inicial en el mercado chino, con la previsión de llegar a 60 ciudades en 2024. También se ha anunciado que el BAO 5 tendrá su primer lanzamiento con público en el Salón del Automóvil de Chengdu, a partir del 25 de agosto.

