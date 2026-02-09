BYD presenta una demanda contra EE. UU. por los aranceles de Trump

9 feb (Reuters) - El fabricante chino de automóviles BYD presentó una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos en la que impugna la decisión del presidente Donald Trump de usar sus poderes ejecutivos para imponer aranceles y solicita la devolución de todos los que ha pagado desde abril, según documentos judiciales.

La demanda, la primera presentada por un fabricante de automóviles chino por los aranceles estadounidenses, sigue a otras similares presentadas por miles de empresas internacionales con operaciones en Estados Unidos que impugnan el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer impuestos fronterizos.

En la demanda presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos el 26 de enero, cuatro de las filiales estadounidenses de BYD argumentan que la ley no autoriza los impuestos fronterizos, ya que "el texto de la IEEPA no emplea la palabra 'arancel' ni ningún término de significado equivalente".

En otro caso de gran importancia, se espera que la Corte Suprema de Estados Unidos decida sobre la legalidad de los aranceles, pero el representante comercial Jamieson Greer dijo la semana pasada que el tribunal se estaba tomando su tiempo dada la "enorme" importancia del asunto.

BYD dijo en la demanda que tenía que presentar una denuncia independiente para proteger su derecho a que se le reembolsaran los aranceles que ya había pagado.

Aunque el fabricante chino de automóviles no vende autos en Estados Unidos, su negocio incluye autobuses y vehículos comerciales, baterías, sistemas de almacenamiento de energía y paneles solares. (Reporte de Alessandro Parodi en Gdansk, edición en español de Javier López de Lérida)