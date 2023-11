SHENZHEN, China--(BUSINESS WIRE)--nov. 24, 2023--

BYD, el fabricante líder mundial de vehículos de nuevas energías y baterías eléctricas, alcanzó un hito histórico al sacar de la línea de producción de la fábrica de Zhengzhou su vehículo de nuevas energías número 6 millones. Este acontecimiento trascendental, que marca un logro sin precedentes, subraya el compromiso inquebrantable de BYD con los avances pioneros en la industria de los vehículos eléctricos.

BYD’s 6 Millionth New Energy Vehicle Rolled Off (Photo: Business Wire)

Tras haber alcanzado la cifra de 6 millones de vehículos de nuevas energías en solo tres meses, después del 5 millones, la rápida marcha de BYD continuó marcando nuevos hitos en producción y ventas. El vehículo de nuevas energías número 6 millones, denominado BAO 5 (un SUV superhíbrido «hardcore» de la submarca profesional personalizada FANGCHENGBAO de BYD) fue objeto de una ceremonia en la que empleados representativos compartieron la alegría por este notable logro.

La diversa matriz de marcas de BYD, que incluye las series Dynasty y Ocean, FANGCHENGBAO, DENZA y Yangwang, se vio reforzada. En octubre, BYD alcanzó un récord mensual de ventas al superar los 300 000 vehículos de nuevas energías. El compromiso de la empresa con el liderazgo tecnológico y la variedad de ofertas de productos permitieron a BYD crear un valor significativo en el mercado futuro, atendiendo a las diversas necesidades de los consumidores.

Desde 2010, BYD ha expandido activamente su presencia global, introduciendo autobuses y taxis de nuevas energías para la electrificación del transporte público. Gracias a una década de esfuerzos dedicados, las soluciones de transporte público eléctrico de BYD funcionan actualmente en más de 400 ciudades de más de 70 países.

Para ampliar su presencia mundial, BYD adoptó un doble enfoque de exportaciones y producción local con la intención de acelerar la presencia mundial de vehículos de pasajeros de nuevas energías. Hasta la fecha, BYD ha entrado en 58 países y regiones, y ha superado una venta acumulada de 200 000 unidades de vehículos de pasajeros, con importantes conquistas en el mercado de vehículos de nuevas energías en Tailandia y Brasil, entre otros países.

BYD se mantiene a la vanguardia de los avances tecnológicos. Innovaciones como la batería Blade, el sistema superhíbrido DM-i, la e-Platform 3.0, la tecnología «Cell to Body» (CTB), la Plataforma e 4, el sistema de control hidráulico inteligente de la carrocería BYD DiSus y el sistema superhíbrido Dual Mode Off-road (DMO) han establecido nuevos estándares en el sector. En el futuro, BYD se mantendrá fiel a su aspiración de innovación y respeto por el medioambiente, proporcionando mejores experiencias de movilidad a más clientes de todo el mundo, para ayudar a enfriar el planeta, según su iniciativa Cool the Earth by 1°C.

