BYD supera por segundo mes a Tesla en la UE mientras Stellantis vuelve a crecer en ventas

Por Alessandro Parodi

25 sep (Reuters) - El fabricante chino de vehículos eléctricos BYD vendió el mes pasado en la Unión Europea el triple de coches nuevos que en agosto de 2024, superando por segundo mes consecutivo a su competidor estadounidense Tesla, según mostraron el jueves datos de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA, por sus siglas en francés). Stellantis volvió a crecer en ventas en Europa por primera vez en más de un año, a medida que el mercado general se expandía con el impulso de las ventas de híbridos enchufables (PHEV) y eléctricos de batería (BEV).

POR QUÉ ES IMPORTANTE

La maltrecha industria automovilística europea se enfrenta a retos como los aranceles estadounidenses a las importaciones, la competencia de China y las dificultades para cumplir de forma rentable la normativa nacional sobre adopción de vehículos eléctricos.

Los fabricantes de automóviles han incrementado las ventas de PHEV para cumplir las normas de emisiones con coches más asequibles y rentables que los vehículos eléctricos puros. Las marcas chinas también han utilizado esta tecnología para minimizar el impacto de los aranceles de la Unión Europea sobre los vehículos eléctricos fabricados en China y para ganarse a los conductores europeos escépticos ante China.

SIGUIENDO LAS CIFRAS

Las ventas en la Unión Europea, Reino Unido y la Asociación Europea de Libre Comercio aumentaron un 4,7% hasta los 0,8 millones de coches en agosto, según datos de la ACEA. Las matriculaciones de Volkswagen y Renault aumentaron un 4,8% y un 7,8% interanual, respectivamente, y subieron un 2,2% en Stellantis, creciendo por primera vez desde febrero de 2024.

Las ventas de Tesla en la UE cayeron un 36,6%, reduciendo su cuota de mercado al 1,2% desde el 2% de hace un año. Las ventas de BYD subieron un 201,3%, lo que le dio el 1,3% del mercado. Las ventas del propietario de MG, SAIC Motor, también de China, se dispararon un 59,4% en agosto, lo que eleva su cuota de mercado en lo que va de año al 1,9% y lo convierte en el décimo vehículo más vendido en el bloque en lo que va de año.

Las ventas totales de automóviles en la UE aumentaron un 5,3%. Las matriculaciones de coches eléctricos de batería, híbridos eléctricos e híbridos enchufables aumentaron un 30,2%, un 54,5% y un 14,1%, respectivamente, para representar en conjunto el 62,2% de las matriculaciones del bloque, frente al 52,8% de agosto de 2024. (Información de Alessandro Parodi en Gdansk; edición de Kirsten Donovan; editado en español por Irene Martínez)