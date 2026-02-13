ByteDance negocia venta su unidad de videojuegos por más de 6.000 millones de US$: fuentes

Por Yantoultra Ngui y Kane Wu

SINGAPUR/HONG KONG, 13 feb (Reuters) - ByteDance está en conversaciones avanzadas para vender Shanghai Moonton Technology, el estudio detrás del popular juego para móviles Mobile Legends: Bang Bang, al grupo saudí Savvy Games Group en una operación valorada entre US$6.000 y US$7.000 millones, según fuentes consultadas.

El acuerdo podría cerrarse este mismo trimestre, según una de las dos fuentes, que tiene conocimiento del asunto. Las dos empresas han llegado a un acuerdo inicial sobre los términos generales del acuerdo, según la segunda fuente.

Las fuentes se negaron a ser identificadas, ya que no estaban autorizadas a hablar con los medios de comunicación.

ByteDance, Moonton y Savvy Games no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.

Reuters informa por primera vez sobre el valor del acuerdo y el calendario de la posible transacción.

La venta de Moonton se sumaría a la consolidación en curso en la industria de los videojuegos, mientras varios actores importantes compiten por el dominio de la propiedad intelectual, más canales de distribución y la expansión en los mercados globales.

El acuerdo supondría una importante retirada de ByteDance de los juegos en línea.

El grupo de redes sociales dijo en 2023 que había decidido reestructurar su negocio de videojuegos tras una revisión.

ByteDance compró Moonton en 2021 a través de su unidad de videojuegos Nuverse, en una operación que valoró el estudio en unos US$4.000 millones, informó Reuters en ese momento, cuando el propietario de TikTok intentaba crear un negocio internacional de videojuegos para hacer frente a sus grandes rivales.

Fundada en 2014, Moonton se describe a sí misma como una empresa global de videojuegos centrada en el desarrollo de juegos, la publicación y los deportes electrónicos, según su sitio web.

Afirma que cuenta con más de 2.000 empleados y oficinas en Indonesia, Malasia, Singapur, Filipinas, Latinoamérica y China.

En su página web oficial, Moonton también afirma que Mobile Legends: Bang Bang cuenta con más de 1.500 millones de instalaciones y más de 110 millones de usuarios activos al mes, y se encuentra entre los 10 juegos más jugados en más de 80 países.

Savvy Games Group, propiedad del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, es una empresa global de videojuegos y deportes electrónicos que busca crecer a través de adquisiciones, inversiones y proyectos comerciales, según muestra su página web.

En 2023, adquirió Scopely, un desarrollador de juegos para móviles con sede en Culver City, California, por US$4.900 millones. Scopely se hizo con la división de juegos de Niantic, creador de "Pokémon Go", en marzo por US$3.500 millones.

La desinversión prevista de Moonton se produce tras el aumento de la valoración de ByteDance en el último año.

Los ingresos de ByteDance en el primer y segundo trimestre de 2025 superaron a los de Meta, propietaria de Facebook e Instagram, lo que la convierte en la empresa de redes sociales número uno del mundo por ventas, informó Reuters.

ByteDance lanzó en el tercer trimestre una recompra de acciones para empleados con una valoración de más de US$330.000 millones, un 5,5% más que la anterior recompra realizada en marzo, informaron fuentes. (Reporte de Yantoultra Ngui en Singapur y Kane Wu en Hong Kong; edición de Sumeet Chatterjee y Jane Merriman; Editado en Español por Ricardo Figueroa)