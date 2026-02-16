ByteDance protegerá la propiedad intelectual en su IA generativa tras la amenaza de Disney

16 feb (Reuters) -

ByteDance tomará medidas para evitar el uso no autorizado de propiedad intelectual en su generador de vídeo con inteligencia artificial (IA) Seedance 2.0, según anunció el lunes la empresa tecnológica china, tras las amenazas de acciones legales por parte de estudios estadounidenses, entre ellos Disney.

Los vídeos generados por Seedance 2.0, que se lanzó la semana pasada, se han vuelto virales en China, incluido uno en el que aparecen Tom Cruise y Brad Pitt peleando. El modelo de IA se ha comparado con DeepSeek y ha sido elogiado por su capacidad para producir historias cinematográficas con solo unas pocas indicaciones.

Disney envió una carta de cese y desistimiento a ByteDance acusando a la empresa china de utilizar personajes de Disney para entrenar y potenciar Seedance 2.0 sin permiso, según informó el domingo por la noche a Reuters una fuente familiarizada con el asunto.

Disney dijo que ByteDance había preconfigurado Seedance con una biblioteca pirateada de personajes protegidos por derechos de autor de franquicias como Star Wars y Marvel, presentándolos como si fueran imágenes de dominio público, según dijo la persona.

La carta alegaba que Seedance estaba reproduciendo, distribuyendo y creando obras derivadas con Spider-Man, Darth Vader y otros personajes, añadió la persona.

"Estamos tomando medidas para reforzar las salvaguardias actuales mientras trabajamos para evitar el uso no autorizado de la propiedad intelectual y la imagen por parte de los usuarios", dijo ByteDance en su comunicado.

No dio más detalles sobre las medidas que estaba tomando. El medio de comunicación digital Axios fue el primero en informar sobre la medida de Disney. Paramount Skydance también ha enviado una carta de cese y desistimiento a ByteDance, acusando a la empresa china de incurrir en una "flagrante infracción" de su propiedad intelectual, según informó Variety el fin de semana.

Disney ha tomado medidas similares contra Character.AI, exigiendo a la empresa emergente que cese inmediatamente el uso no autorizado de sus personajes protegidos por derechos de autor.

En diciembre, Disney firmó un acuerdo de licencia con OpenAI, permitiendo utilizar personajes de las franquicias Star Wars, Pixar y Marvel en su generador de vídeo Sora. (Información de Rajveer Singh Pardesi en Bangalore; información adicional de Clare Jim en Hong Kong y Eduardo Baptista en Pekín; edición de Miyoung Kim y Kate Mayberry; edición en español de Paula Villalba)