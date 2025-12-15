C. Tangana vuelve a los escenarios para celebrar el décimo aniversario de Agorazein con un concierto en Madrid en 2026

MADRID, 15 Dic. 2025 (Europa Press) - Antón Álvarez, más conocido como C. Tangana, regresará a los escenarios en 2026 con un concierto único en Madrid para celebrar el décimo aniversario del lanzamiento de 'Siempre', el último álbum del colectivo Agorazein, el grupo del que el madrileño formó parte hasta su salida en solitario, formado por C. Tangana, Sticky M.A., Jerv. AGZ, I-Ace y Fabianni. La cita será el 15 de noviembre de 2026 en el Movistar Arena y las entradas saldrán a la venta este martes a las 12:00 horas en la web www.agzsiempre.com. C. Tangana ha confirmado en sus perfiles de redes sociales el regreso de Agorazein con el mensaje "siempre", una referencia al título del segundo y último disco del grupo, 'Siempre', que fue publicado en 2016 y que contiene alguna de las canciones más conocidas de la banda como '100k Pasos', 'Tentación' o 'Qué Pasará'. El concierto de Agorazein supone la vuelta a los escenarios de C. Tangana, que lleva sin actuar para el público desde septiembre de 2022, cuando finalizó la gira de su último disco, 'El Madrileño'. Desde entonces, el artista ha trabajado en el mundo del cine, estrenándose como director con el documental 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés', por el que recibió el Goya a Mejor Película Documental en la última edición de los premios.