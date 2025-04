C3ntro Telecom presenta el proyecto Tikva: una red de fibra de 2500 km que conecta México y EE. UU.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--abr. 29, 2025--

C3ntro Telecom (C3ntro), líder en telecomunicaciones globales y proveedor de infraestructuras de fibra, anuncia el día de hoy el lanzamiento de lo que sería su iniciativa más ambiciosa hasta el día de la fecha: el Proyecto Tikva. Tikva representa un salto transformador en la conectividad transfronteriza, al establecer una red de fibra óptica de última generación de 2500 kilómetros entre Phoenix (Arizona) y Querétaro (México). Diseñada con una tecnología de fibra preparada para IA, capacidad multiducto y una ruta del Pacífico diversa y de baja latencia, Tikva ofrece una solución transfronteriza que es totalmente subterránea y redundante. Este hito marca el primer proyecto de este tipo en más de 25 años y coloca a C3ntro como el único proveedor que ofrece acuerdos de nivel de servicio (SLA, por sus siglas en inglés) unificados en Estados Unidos y México, al mismo tiempo que cubre ciudades clave a lo largo del corredor del Pacífico mexicano.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20250429350674/es/

The first of its kind in 25 years, this long haul fiber network will connect Phoenix and Querétaro with cutting-edge, low latency fiber infrastructure, ready for service in Q4 2026.

La red Tikva, que comenzó a construirse en el mes de marzo de este año, estará lista para utilizarse en el cuarto trimestre de 2026 y ofrecerá a hiperescaladores, proveedores de servicios en la nube, operadores internacionales y empresas, una solución incomparable de conectividad de alta capacidad y baja latencia, incluidos servicios de fibra oscura y longitud de onda a velocidades de 100/400/800 Gb. El proyecto aprovecha la avanzada tecnología de fibra con construcción a hiperescala e instalaciones subterráneas para garantizar la máxima fiabilidad y escalabilidad. Al conectar Phoenix, uno de los mercados de centros de datos de más rápido crecimiento de Norteamérica, con Querétaro, el principal centro de centros de datos de México, Tikva permitirá el intercambio de datos sin fisuras entre dos de las regiones de centros de datos de IA más críticas del mundo.

Principales aspectos del Proyecto Tikva:

Escala sin precedentes: una red de fibra óptica de 2500 kilómetros de largo que atraviesa una ruta única y diversa del Pacífico a través de México con capacidad para múltiples conductos.

Tecnología de vanguardia: fibra de calidad a hiperescala que está diseñada para soportar aplicaciones impulsadas por IA y necesidades de conectividad de próxima generación.

Conectividad estratégica: enlaza el floreciente mercado de centros de datos de Phoenix con el ecosistema establecido de Querétaro; cubre las ciudades más importantes del lado del Pacífico de México y proporciona rutas expresas a las principales ciudades a lo largo del corredor.

Fiabilidad mejorada: las instalaciones subterráneas y la conectividad transfronteriza redundante salvaguardan la infraestructura al mismo tiempo que mantienen una baja latencia.

Diseño preparado para el futuro: un SLA y un único proveedor en todos los países garantizan un servicio simplificado y escalabilidad para todos los clientes a medida que crece la demanda de servicios digitales y cargas de trabajo de IA.

"Tikva no es solo una red, es un símbolo de esperanza y progreso", manifestó Simon Masri, presidente de C3ntro Telecom. "Este proyecto representa nuestro compromiso de tender puentes entre fronteras con la tecnología y potenciar a las empresas con una conectividad de categoría mundial. Estamos orgullosos de contar ya con el compromiso contractual de uno de los mayores hiperescaladores del mundo, lo que subraya la confianza en nuestra visión. Con Tikva, estamos redefiniendo lo que es posible en infraestructura digital a lo largo de México y Estados Unidos".

El Proyecto Tikva contará con 29 puntos de aterrizaje intermedios (ILA/PoP) en ciudades clave de México y EE. UU., incluidas las capacidades de los centros de datos periféricos, garantizando una entrega sólida de datos locales a lo largo de su ruta. También presenta una nueva conexión transfronteriza diversa a través de Nogales, reforzando aún más la resiliencia regional.

Mientras C3ntro celebra más de tres décadas de innovación en telecomunicaciones, el Proyecto Tikva subraya su liderazgo en el avance de la conectividad global. Al unir dos importantes regiones de centros de datos con una infraestructura de vanguardia, C3ntro está estableciendo una nueva referencia de excelencia en redes de fibra.

Para obtener más información sobre el Proyecto Tikva o los servicios de C3ntro Telecom, visite www.c3ntro.com o póngase en contacto con nosotros al pr@c3ntro.com.

Acerca de C3ntro Telecom

C3ntro Telecom opera una red de fibra de última generación para operadores a través de las principales ciudades de México y ofrece servicios de fibra oscura y longitud de onda para interconectividad de centros de datos de baja latencia y alto rendimiento. Diseñada para hiperescaladores, operadores y proveedores de servicios en la nube, nuestra red habilitada para IA cuenta con una infraestructura confiable y redundante para soportar las necesidades actuales y futuras. Con más de 30 años de experiencia, también ofrecemos servicios de voz, SMS, números virtuales y gestión de tráfico, lo que nos convierte en un socio de confianza para operadores, proveedores de CPaaS y empresas.

Únase a nosotros en nuestro viaje para dar forma al futuro de la conectividad.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20250429350674/es/

CONTACT: Contactos para los medios de comunicación:

C3ntro Telecom

Correo electrónico:pr@c3ntro.com

Tel: +13054021499Relaciones públicas de iMiller para C3ntro

Ilissa Miller

Tel: +1.914.315.6424

Correo electrónico:pr@imillerpr.com

KEYWORD: MEXICO UNITED STATES CENTRAL AMERICA NORTH AMERICA LATIN AMERICA EUROPE ARIZONA

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY CARRIERS AND SERVICES TELECOMMUNICATIONS HISPANIC NETWORKS INTERNET CONSUMER DATA MANAGEMENT ARTIFICIAL INTELLIGENCE

SOURCE: C3ntro Telecom

Copyright Business Wire 2025.

PUB: 04/29/2025 05:30 PM/DISC: 04/29/2025 05:29 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20250429350674/es