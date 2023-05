C&A lanza una nueva colección con Recover™ para llevar el algodón reciclado de alta calidad a la ropa informal

Madrid--(business wire)--may. 3, 2023--

La marca de moda europea C&A ha lanzado una nueva colección primavera/verano 2023 fabricada con Recover™, una fibra de algodón reciclado de alta calidad producida a partir de residuos textiles.

La colección es el resultado de la asociación estratégica de 4 años establecida por las dos empresas el año pasado, cuyo objetivo es situar el algodón reciclado como ingrediente central de una industria de la moda más sostenible. Compuesta por prendas juveniles de fondo de armario en siete estilos, como camisetas básicas de flores, chalecos con cordones y ombligueras con tiras finas, cada prenda contiene un 20% de fibra de algodón reciclado Recover™, y puede comprarse en tiendas de toda Europa o en línea en c-and-a.com.

Se trata de la última creación de una colaboración a largo plazo en la que Recover™ y C&A redoblan su compromiso con la circularidad, combinando el uso de materias primas recicladas con potentes mensajes educativos. La nueva colección, y su campaña, es un paso más en su constante trayectoria para informar a los consumidores sobre la moda circular y ofrecerles opciones elegantes y asequibles.

Alejandro Raña, director de desarrollo empresarial de Recover™, ha declarado: "Asociarnos con marcas globales como C&A garantiza que nuestra visión de la moda circular se refleje a escala, cumpliendo con la demanda necesaria para tener un impacto duradero en la industria."

Suzanne McKenna, directora de gama y sostenibilidad de C&A Europa, ha declarado: "Aprovechar la innovación para aumentar la disponibilidad de materiales reciclados de alta calidad es un paso importante hacia una economía circular. Nuestra última colaboración conRecover™ demuestra nuestro compromiso de aplicar el principio de circularidad en 7 de los 10 productos para 2028."

Acerca de C&A Europa

Con más de 1.300 tiendas en 17 países europeos y más de 27.000 empleados, C&A es uno de los principales minoristas de moda de Europa. Cada día, C&A recibe a millones de visitantes en sus tiendas de Europa y en su comercio en línea. C&A ofrece moda de calidad y duradera a precios asequibles para todos. Para más información, visite nuestro sitio web.

Acerca de Recover™

Recover™ es una empresa líder en ciencia de los materiales y productora mundial de fibra de algodón reciclada de bajo impacto y primera calidad, además de mezclas de fibras de algodón. Sus productos premium, respetuosos con el medio ambiente y competitivos en cuanto a costes, se crean en colaboración con la cadena de suministro para minoristas y marcas mundiales, ofreciendo una solución sostenible para lograr una moda circular para todos. Como empresa familiar de cuarta generación, y respaldada por una inversión reciente de STORY3 Capital y Goldman Sachs, Recover™ tiene la misión de ampliar su tecnología patentada para lograr un impacto positivo y duradero en el medio ambiente y asociarse con marcas y comercios minoristas, además de otros agentes del cambio, para cumplir los objetivos de sostenibilidad de la industria.

Para más información, visite www.recoverfiber.com y siga a @recoverfiber en las redes sociales.

