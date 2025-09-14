Cabello advierte de "una guerra de 100 años" a quien entre en Venezuela

MADRID, 14 Sep. 2025 (Europa Press) -

El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, ha advertido de que quien entre en Venezuela tendrá "una guerra de 100 años", en respuesta al incremento de la presencia militar de Estados Unidos en la zona del Caribe cercana.

"Si llegan a poner un pie aquí en Venezuela, que se preparen para una guerra de 100 años y saben que luego de 100 años los vencedores seremos los bolivarianos: será la patria y deben tenerlo muy claro. El que intente agredir a nuestro país se está ganando una guerra de 100 años. Debemos ser implacables en la defensa de la patria", ha afirmado este sábado desde el cuartel Abelardo Mérida, en Maracay, estado Aragua.

"A través del campo de batalla psicológico de Estados Unidos, buscan dividir a las fuerzas revolucionarias", pero no lo lograrán ya que es "imposible a estas alturas del partido", ha señalado.

El ministro, vestido con uniforme militar, ha destacado que están en una fase de organización y coordinación de la milicia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en "perfecta unión popular-militar y policial".

"No se trata de meterle en la cabeza miedo a nadie. Los venezolanos no tenemos miedo. Ni prendidos en candela nos dan miedo ellos. Pero sí debemos estar preparados para quien sea, como se llame, venga de donde venga. Que nosotros podamos cumplir con la tarea fundamental de cuidar la patria y que el que se meta con Venezuela lo va a pagar muy caro", ha insistido.

Cabello, quien ejerce además como secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ha instado a ser "implacables" en la "defensa de la Patria" porque solo un 3% de la población venezolana apoyaría una agresión contra el país.

"¿Qué quiere decir eso? Que hay muchos venezolanos que sin pertenecer a la revolución, sin ser chavistas de formación dicen: a mi patria no la tocan, con mi patria no se van a meter, si se meten con mi patria me van a encontrar de frente", ha resaltado.

Estados Unidos ha desplegado al menos cuatro buques de guerra en aguas del Caribe dentro de una escalada de tensiones que llevó la semana pasada a las fuerzas estadounidenses a bombardear una supuesta narcolancha, en un inédito ataque que dejó once fallecidos. El sábado militares de un destructor estadounidense abordaron un pesquero venezolano en su Zona Económica Exclusiva.