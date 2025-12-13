Cabeza, estrategia y gol: la pelota quieta manda en el Flamengo

Tras ganar la final de la Copa Libertadores con un cabezazo de Danilo a balón parado, Flamengo volvió a lucir el sábado en Catar una de sus armas: la pelota quieta, con la que marcó los goles del triunfo 2-0 sobre Pyramids en la semifinal de la Copa Intercontinental.

El guión en Lima y en Catar fue prácticamente el mismo: un preciso centro del uruguayo Giorgian De Arrascaeta que rematan de cabeza al fondo de la red sus compañeros.

Contra el Palmeiras en la final en Lima, el 29 de noviembre, el veterano Danilo aprovechó un lanzamiento de esquina servido por De Arrascaeta. Contra el Pyramids, el propio Danilo y su compañero en el eje de la zaga, Léo Pereira, remataron a gol con la cabeza dos faltas laterales servidas por el diez uruguayo.

Con los dos tantos contra los egipcios, el Flamengo suma ya 21 goles esta temporada a pelota quieta, cifra que supera los 15 logrados tanto en 2023 como en 2024.

El profesor Rodrigo Caio

La mejora en el rendimiento a balón parado tiene nombre y apellido: Rodrigo Caio. El exdefensa internacional del Sao Paulo, Flamengo y Gremio se retiró con apenas 31 años en diciembre de 2024 atormentado por sus lesiones en la rodilla.

En mayo de este año, Caio fue anunciado como nuevo auxiliar de Filipe Luís, con quien compartió un ciclo de cinco años (2019-2023) en el vestuario del Flamengo, y pasó a ser el encargado de las jugadas a balón parado del equipo.

"La pelota parada es una de las fases del partido, damos la importancia que merece porque los partidos bloqueados muchas veces son desbloqueados a pelota parada. Y creemos que la llegada de Rodrigo Caio haya influenciado mucho en esta potencia", afirmó Filipe Luís en julio tras ganar 1-0 al Atlético Mineiro con un gol de estrategia.

Tras estudiar a los adversarios, Caio define los sectores del área rival o de la defensa contraria que el Flamengo debe atacar a balón parado, determina quien realiza los bloqueos, quien va al remate y quien ejecuta los lanzamientos, según la ubicación del balón.

Los jugadores, agradecidos

En la mayoría de los goles de estrategia logrados por el Flamengo, es visible ver cómo los jugadores acuden al banquillo para celebrar el tanto con Rodrigo Caio.

"Hay mucho mérito de Rodrigo Caio, que analiza la bola parada del Flamengo en la parte defensiva y ofensiva. Nos potencializa mucho", declaró Danilo tras marcar el gol del título de la Libertadores.

"Rodrigo es un especialista del balón parado. Nos motiva mucho y pide mucha concentración en este momento, porque sabe la importancia que tiene. Y lo vamos trabajando. Nos pasa muchos vídeos y jugadas, y esto nos ayuda", declaró el defensa Léo Ortíz, autor de varios goles a balón parado.

Danilo, tras ver portería nuevamente de cabeza contra el Pyramids, admitió la importancia que tienen para el Flamengo las jugadas que ensaya Rodrigo Caio.

"Tenemos una preparación importante, cada uno sabe bien el papel que tiene que ejecutar dentro del área, y obviamente tenemos jugadores que centran muy bien, que elevaron mucho el nivel de los centros, y nos ayudaron bastante. Esto es una ambición que tenemos para atacar y desbloquear los partidos, que es importante también", declaró el defensa internacional.

Precisamente las jugadas a balón parado serán una de las armas del Flamengo el próximo miércoles, cuando se mida en la final de la Copa Intercontinental ante el París Saint-Germain.

Los flamenguistas, campeones del mundo en 1981, buscan su segundo trofeo mundial, ante un PSG que quiere coronarse campeón del mundo por primera vez.