Cabo Verde se convierte en el 22° país clasificado para el Mundial 2026

Cabo Verde se convirtió este lunes en el sexto país africano en conseguir su boleto para el Mundial de 2026 y en el 22º clasificado para el torneo que se jugará en Norteamérica.

La clasificación de Cabo Verde llegó al terminar en el primer lugar en su grupo D de las eliminatorias de la zona africana, por delante del favorito de la llave, Camerún, que quedó en segundo lugar.

Con aproximadamente 525.000 habitantes, Cabo Verde, en el puesto 70 del ranking de la FIFA, se convierte, después de Islandia, en el país menos poblado en clasificarse para un Mundial.

-- Países clasificados para el Mundial de 2026:

Zona Concacaf: Estados Unidos, México, Canadá (organizadores) (3)

Zona Sudamérica: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia (6)

Zona Asia: Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia (6)

Zona Oceanía: Nueva Zelanda (1)

Zona África: Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Ghana, Cabo Verde (6)

- Formato del torneo

Las 48 naciones participantes se dividirán en doce grupos de cuatro equipos cuyas dos primeras clasificadas pasarán directamente a los dieciseisavos de final. Los ocho mejores terceros completarán el cuadro.

El partido inaugural está programado para el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

La final tendrá lugar el 19 de julio en el MetLife Stadium, en el Gran Nueva York.

- Las 16 ciudades anfitrionas

Estados Unidos: Kansas City, Boston, Gran Nueva York, Seattle, Filadelfia, Atlanta, San Francisco, Los Ángeles, Miami, Dallas, Houston

México: Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara Canadá: Vancouver, Toronto

