Cachemira.- EE.UU. designa como terrorista a la guerrilla que se atribuyó el ataque en Cachemira

MADRID, 17 Jul. 2025 (Europa Press) - La Administración de Donald Trump ha designado este jueves como terrorista a la guerrilla que se atribuyó el atentado perpetrado en abril en la parte india de Cachemira, que se saldó con 26 muertos, y que desencadenó el cruce de ataques entre India y Pakistán. "Hoy el Departamento de Estado añade al Frente de Resistencia (TRF) como organización terrorista extranjera y terrorista global especialmente designado", reza un comunicado en el que explica que esta medida "demuestra el compromiso" del Gobierno con la protección de sus intereses de seguridad nacional, la lucha contra el terrorismo y el cumplimiento de la petición de justicia hecha por el presidente por el ataque en Pahalgam. Frente de Resistencia, vinculado a la organización terrorista de Cachemira Lashkar-e-Toiba (LeT), se atribuyó la responsabilidad del atentado en la localidad de Pahalgam, que fue el más mortífero contra civiles en India desde los atentados de Bombay de 2008 perpetrados por LeT, así como otros ataques contra las fuerzas de seguridad indias. La guerrilla --de carácter islamista y separatista-- surgió en 2019, tras la revocación unilateral de Cachemira por parte del Gobierno indio, para luchar por la independencia de este territorio. Las autoridades indias la acusan de ser una rama de LeT, que tiene sede en Pakistán.