CHICAGO (AP) — Los Cachorros de Chicago contrataron al mánager Craig Counsell el lunes y dejará a Milwaukee en una sorpresiva decisión. Counsell reemplazará a David Ross después de que el equipo quedó fuera de los playoffs en la última parte de la temporada regular.

Dos personas que tienen conocimiento de la situación confirmaron a The Associated Press la decisión en condición de anonimato debido a que los Cachorros no han anunciado la contratación.

No se ha informado qué sucederá con Ross, quien era predilecto del presidente de operaciones Jed Hoyer. Ross podría hacer un cambio a la directiva después de que Craig Breslow se fue a los Medias Rojas de Boston.