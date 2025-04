Cada vez más chicas eligen el sector de la construcción en las clases de Learn4Life

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--abr. 29, 2025--

La necesidad de trabajadores cualificados en el sector de la construcción está en un punto crítico, pero a pesar del aumento de mujeres trabajadoras, cerca del 90% de quienes trabajan en la construcción siguen siendo hombres. El sector tendrá que cerrar la brecha de género si quiere satisfacer la demanda. 1

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20250429805375/es/

Students work on building a wooden stool as part of their Intro to Construction course

Escuelas como Learn4Life, una red de más de 80 escuelas secundarias públicas, ofrecen una amplia gama de carreras de formación técnica profesional (CTE, por sus siglas en inglés) y cada vez son más populares las clases de construcción, comenta Nate Larson, instructor de CTE de construcción en Learn4Life. Larson se esfuerza por garantizar que las alumnas tengan la oportunidad y se sientan incluidas en la clase.

«La mitad de nuestro alumnado son chicas, y les transmitimos la idea de que sin duda pueden diseñar y construir igual o mejor que los chicos de la clase. Les digo que conocí a mi mujer en una clase de construcción», explicó. «Mi mujer no hizo de ello su profesión, pero adquirió muchos conocimientos muy importantes. Hace poco decidió que quería un gallinero, así que compró la madera y lo construyó. Las habilidades de construcción son algo que todo el mundo debería tener».

Larson señala que dar a conocer a los adolescentes las oportunidades de la construcción mientras están en el secundario puede significar el billete de entrada a un trabajo bien pagado tras la graduación. Los salarios iniciales por hora en la construcción oscilan entre 20 y 36 dólares, dependiendo del nivel de cualificación. Se prevé que el empleo de obreros y ayudantes de la construcción crezca un 7% hasta 2033, más rápido que la media de todas las ocupaciones. Según Associated Builders and Contractors, para satisfacer la demanda actual de servicios de construcción, el sector necesitará contratar a 439 000 trabajadores de aquí a 2026. 2

En el programa de CTE de Learn4Life de oficios de construcción, los estudiantes aprenden a leer planos, utilizar correctamente herramientas manuales y eléctricas, aplicar matemáticas de construcción, identificar los elementos necesarios para construir una casa según el código de construcción residencial, y trabajar en las habilidades de empleabilidad necesarias para tener éxito en las entrevistas y el empleo. Al finalizar, cada estudiante habrá obtenido su certificado OSHA-10 diseñado para dotar a los trabajadores de nivel inicial de los conocimientos básicos y las habilidades relacionadas con la seguridad y la salud en el lugar de trabajo.

Larson disfruta de la dinámica que se crea entre los chicos y chicas de su clase.

«Las chicas tienen habilidades que los chicos no tienen. Puede que no sean tan fuertes físicamente, pero suelen ser más detallistas y pacientes», explicó. «Las chicas están dispuestas a escuchar primero las indicaciones, mientras que los chicos prefieren meterse de lleno. Pero los chicos escuchan a las chicas, que suelen ser las líderes de la clase».

Los estudiantes que se matriculan en clases de CTE obtienen mejores resultados en todas sus materias y están más comprometidos. Además, tienen más probabilidades de encontrar trabajo después del secundario que los que no lo hicieron. 3

«Quienes completen este curso tendrán las habilidades básicas necesarias para continuar su educación en cualquier oficio que elijan», explicó Larson. «El curso está diseñado para fortalecer la comprensión, el pensamiento crítico y las habilidades creativas del estudiante, además de proporcionarles una aplicación práctica del material presentado en el libro de texto».

Para más información, visite https://learn4life.org/programs/career-technical-education/.

Acerca de Learn4Life

Learn4Life es una red de escuelas secundarias públicas sin ánimo de lucro que ofrece a los estudiantes un aprendizaje personalizado, formación profesional y habilidades para la vida. Cada escuela está controlada localmente, es gratuita y ofrece a los estudiantes la flexibilidad y la atención personalizada que necesitan para tener éxito. Prestamos servicio a más de 64 000 estudiantes a lo largo de todo el año y les ayudamos a prepararse para un futuro más allá de la escuela secundaria. Para obtener más información, visite www.learn4life.org.

1A Study on Causes of Gender Gap in Construction Management: High School Students’ Knowledge and Perceptions across Genders, by Semsi Coskun, Candace Washington, Ece Erdogmus

2https://www.abc.org/News-Media/News-Releases/abc-construction-industry-must-attract-439000-workers-in-2025

3https://www.air.org/news/press-release/new-report-finds-positive-effects-career-and-technical-education-high-school

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20250429805375/es/

CONTACT: CONTACTO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Ann Abajian, Learn4Life

(559) 903-7893

PR@learn4life.org

KEYWORD: UNITED STATES NORTH AMERICA CALIFORNIA

INDUSTRY KEYWORD: CONSUMER HISPANIC PRIMARY/SECONDARY TRAINING EDUCATION

SOURCE: Learn4Life

Copyright Business Wire 2025.

PUB: 04/29/2025 06:17 PM/DISC: 04/29/2025 06:16 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20250429805375/es