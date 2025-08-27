Cadena de restaurantes Cracker Barrel mantendrá su logo tradicional tras críticas al nuevo diseño

La cadena de restaurantes Cracker Barrel anunció el martes que volverá a su antiguo logotipo después de que los críticos, entre ellos el presidente Donald Trump, se expresaron en contra del plan de la compañía de lanzar una imagen más moderna.

Cracker Barrel anunció en su sitio web que mantendrá su antiguo logotipo, el cual presenta a un hombre mayor con un overol sentado junto a un barril y la leyenda "Old Country Store".

"Agradecemos a nuestros clientes por compartir su voz y su amor por Cracker Barrel", señaló la compañía en un comunicado. "Nuestro nuevo logotipo desaparecerá y nuestro 'clásico' permanecerá".

La tormenta en torno al cambio del logotipo comenzó la semana pasada, cuando la compañía anunció planes para un diseño simplificado que únicamente presentaba el nombre de la empresa. El cambio en la imagen de la cadena con sede en Lebanon, Tennessee, la cual cuenta con 660 restaurantes en 43 estados, era parte de un plan más amplio para modernizar sus restaurantes y atraer a clientes más jóvenes.

Las ventas de la cadena han ido disminuyendo en momentos en que enfrenta una creciente competencia. Durante su año fiscal 2024, las ventas en tienda, o ventas en ubicaciones abiertas al menos un año, cayeron un 0,1% a pesar de un aumento del 4,9% en los precios del menú.

Pero muchos se expresaron en contra del cambio. Cracker Barrel emitió un comunicado de disculpa el lunes, diciendo que "podría haber hecho un mejor trabajo para compartir quiénes somos y quiénes seremos siempre".

En ese momento, Cracker Barrel no dijo que cambiaría el logotipo, pero afirmó que escucharía a sus clientes y mantendría muchas de las cosas que han llegado a amar del restaurante, como las mecedoras en sus porches delanteros. La compañía dijo que continuaría honrando al Tío Herschel —el hombre que aparece en su logotipo—, quien representa al tío del fundador de Cracker Barrel, en su menú y en los artículos que se venden en sus tiendas.

Pero la controversia continuó. La mañana del martes Trump dijo a través de Truth Social que Cracker Barrel "debería volver al antiguo logotipo, reconocer un error basado en la respuesta de los clientes (la máxima encuesta) y gestionar la compañía mejor que nunca". Las acciones de Cracker Barrel subieron después de más de una semana de caídas.

El martes por la noche, Cracker Barrel había tomado su decisión y descartó el nuevo logotipo.

"En Cracker Barrel, siempre se ha tratado, y siempre se tratará, sobre servir una comida deliciosa, una cálida bienvenida y la clase de hospitalidad campirana que se siente como en familia", dijo la compañía. "Como una orgullosa institución estadounidense, nuestros 70.000 empleados esperan recibirlos pronto en nuestra mesa".

Trump fue uno de muchos que celebraron la medida.

"¡Buena suerte en el futuro.

“Hagan mucho dinero y, lo más importante, hagan felices a sus clientes de nuevo”, dijo Trump en Truth Social.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.