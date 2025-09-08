Cadena perpetua a australiana que mató a familiares de su esposo con hongos tóxicos

La mujer australiana que asesinó a tres familiares de su esposo con comida envenenada con hongos tóxicos fue condenada este lunes a cadena perpetua, con posibilidad de pedir la libertad condicional dentro de 33 años.

Tras un mediático juicio, Erin Patterson fue declarada culpable en julio de asesinar en 2023 a los padres y a una tía de su marido -del cual estaba separada- durante un almuerzo que comenzó con una oración y conversación animada, pero terminó en tragedia.

La mujer de 50 años sostuvo durante el proceso que el plato de ternera que había preparado fue contaminado accidentalmente con "Amanita phalloides", o el Hongo de la muerte, uno de los más letales del mundo.

Su juicio atrajo a podcasters, equipos de filmación y aficionados al crimen de todo el mundo a la localidad rural de Morwell, una tranquila aldea del estado de Victoria más conocida por sus rosas de concurso.

El motivo de los asesinatos sigue siendo un misterio.

Al leer su sentencia el lunes, el juez de la Corte Suprema de Victoria, Christopher Beale, dijo que Patterson había infligido un "trauma" a sus víctimas y a sus familias.

"Su falta de arrepentimiento echa sal en las heridas", afirmó.

"La gravedad de su delito justifica la imposición de las máximas penas por sus crímenes", le dijo a la mujer.

Poca emoción

Beale condenó a Patterson a cadena perpetua, pero le permitió optar a la libertad condicional después de 33 años, cuando ella tenga 83 años.

Patterson mostró poca emoción durante la lectura de la sentencia y cerró los ojos en algunos momentos, según la cadena nacional ABC.

También miró con ira a los periodistas presentes cuando el juez dijo que seguirá siendo una presa famosa debido a la intensa cobertura mediática del caso.

Su equipo legal había argumentado que se le debía dar la oportunidad de salir en libertad después de 30 años, ya que la notoriedad de su caso hará que pase la mayor parte de su condena en prisión en aislamiento.

Ahora tiene 28 días para apelar tanto su condena como su sentencia.

Patterson llevaba una camisa de estampado y el pelo recogido cuando se leyó el fallo, informó el diario Sydney Morning Herald.

En julio, un jurado de 12 personas halló a la mujer culpable de la muerte de los padres de su esposo Simon, Don y Gail Patterson, así como de su tía Heather Wilkinson, en su casa de Leongatha, en Victoria.

Simon también había sido invitado a la fatídica cena, pero desistió un día antes y envió un mensaje a Patterson diciendo que se sentía "incómodo" asistiendo.

En ese momento, la relación se había deteriorado.

La pareja, separada desde hacía tiempo pero aún casada legalmente, estaba discutiendo por la pensión alimenticia de los hijos de Simon.

Patterson también fue declarada este lunes responsable de intentar asesinar al esposo de Wilkinson, Ian, el único sobreviviente del almuerzo con las setas venenosas.

Tras la sentencia de este lunes, el hombre, un pastor de una iglesia local, agradeció por las "oraciones y mensaje de apoyo", pero pidió privacidad mientras la familia continúa su duelo.

"Me gustaría animar a todos a que sean amables unos con otros", dijo.

