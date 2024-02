Por David Ljunggren y Ismail Shakil

OTTAWA, 22 feb (Reuters) - Un nacionalista blanco canadiense que atropelló y mató deliberadamente con su camioneta a cuatro miembros de una familia musulmana en 2021 fue condenado el jueves a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años.

Nathaniel Veltman, de 23 años, había sido declarado culpable de asesinato en primer grado el pasado noviembre por un ataque que conmocionó a Canadá. Apenas mostró ninguna reacción al fallo, según informó el periódico London Free Press.

El juez del caso dijo que el ataque de Veltman, que atropelló a cinco miembros de la familia Afzaal, originaria de Pakistán, en la ciudad de London (Ontario), cuando salían a dar un paseo nocturno en junio de 2021, representó un acto de terrorismo, la primera vez que se ha usado el término para describir la violencia nacionalista blanca.

Las víctimas del ataque, el peor asalto contra musulmanes canadienses desde que un hombre mató a tiros a seis personas en una mezquita de Quebec en 2017, fueron Salman Afzaal, de 46 años, su esposa Madiha Salman, de 44, su hija Yumnah, de 15 años, y la madre de Afzaal, Talat, de 74 años.

"No sabemos si se trata de un cierre o de justicia. Lo que sí sabemos es que el veredicto no nos devolverá lo que nos quitaron", declaró Tabinda Bukhari, madre de Salman, a periodistas a la salida del tribunal. "Este juicio no se trataba sólo de un acto. Ha sido un duro recordatorio de las fisuras profundas que existen en nuestra sociedad".

La abogada de la Corona (fiscal) Sarah Shaikh, que ayudó a procesar el caso, dijo que Veltman había cometido un crimen "singularmente aborrecible" dirigido a los musulmanes en su conjunto. "El odio y la violencia ideológicamente impulsada hacia toda una comunidad nunca pueden ser tolerados en una sociedad libre y democrática", afirmó.

El hijo de nueve años de la pareja fallecida sufrió heridas graves en el ataque. Poco después de la agresión, Veltman confesó: "Yo lo hice. Yo maté a esas personas". Se declaró inocente de los cargos de asesinato y su defensa, citando lo que llamó problemas mentales, adujo que las acciones equivalían a un cargo menor de homicidio involuntario.

Pero la juez Renee Pomerance, que presidió el caso, no estuvo de acuerdo. "Considero que las acciones del delincuente constituyen una actividad terrorista", declaró en declaraciones recogidas por la Canadian Broadcasting Corp.

Los fiscales señalaron que Veltman había escrito un manifiesto titulado "Un despertar blanco", en el que exponía su odio al islamismo y su oposición a la inmigración masiva y el multiculturalismo.

El abogado de la defensa, Christopher Hicks, dijo que consideraba inevitable la condena por terrorismo, dadas las circunstancias del caso y lo que denominó un juicio largo y difícil. Preguntado por una posible apelación, afirmó que "existen elementos" para recurrir, pero que primero debía consultar a Veltman. (Reporte de David Ljunggren e Ismail Shakil; Editado en español por Raúl Cortés Fernández)