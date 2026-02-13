Cadena perpetua para hombres que planearon atacar a judíos en Mánchester

Dos hombres fueron condenados el viernes a cadena perpetua por la justicia británica tras haber planeado un ataque de gran magnitud contra la comunidad judía en la región de Mánchester (norte de Inglaterra).

Walid Saadaoui, de 38 años, y Amar Hussein, de 52, habían sido declarados culpables en 2025 de haber preparado, entre diciembre de 2023 y principios de mayo de 2024, un ataque destinado a causar "el mayor número de víctimas".

Los dos hombres tenían, en particular, la intención de atacar una marcha contra el antisemitismo en Mánchester.

El juez del Tribunal de la Corona de Preston (noroeste de Inglaterra) los condenó a cadena perpetua, con un período mínimo de cumplimiento de pena de 37 años para Saadaoui y de 26 para Hussein.

Durante la lectura de la sentencia, el juez, Justice Wall, estimó que el ataque, de no haber sido impedido gracias a un agente infiltrado, "probablemente habría sido uno de los atentados terroristas más mortíferos perpetrados en suelo británico".

Para realizar el atentado, Walid Saadaoui, de origen tunecino, tenía previsto introducir en Reino Unido cuatro fusiles de asalto AK-47, dos pistolas y 900 cartuchos.

Para ayudarle en sus planes, había reclutado a Amar Hussein, ciudadano kuwaití.

La policía pudo frustrar el ataque tras vigilar a Saadaoui después de que utilizara diez cuentas de Facebook con nombres falsos para publicar comentarios antisemitas.

Cuando Saadaoui, que fue detenido el 8 de mayo de 2024, creía estar hablando con un intermediario para la importación de las armas, lo hacía con un agente infiltrado.