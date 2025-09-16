Cadena perpetua para un afgano en Alemania por apuñalamiento mortal en una manifestación antislamista

STUTTGART, ALEMANIA, 16 sep (Reuters) -

El martes, un tribunal alemán condenó a cadena perpetua a un ciudadano afgano sospechoso de motivos islamistas por asesinar a un agente de policía y herir a otras cinco personas en una manifestación contra el Islam el año pasado.

El veredicto llega en un momento de acalorado debate sobre las expulsiones de delincuentes y solicitantes de asilo rechazados a Afganistán, que se reanudaron a principios de año tras las conversaciones con el Gobierno talibán, al que Berlín no reconoce oficialmente. El acusado, de 26 años de edad, identificado únicamente como Sulaiman A para proteger su privacidad, fue declarado culpable de utilizar un cuchillo de caza de grandes dimensiones para agredir a personas durante una manifestación en la ciudad occidental de Mannheim organizada por el grupo antislamista Pax Europa a finales de mayo de 2024.

Sulaiman A atacó a un orador y a varios manifestantes antes de apuñalar a un agente de policía que se apresuró a ayudar. El agente sucumbió más tarde a sus heridas.

El agresor fue puesto en prisión preventiva en junio de 2024, tras salir de cuidados intensivos por las heridas que sufrió durante su detención.

Aunque los fiscales dicen que simpatizaba con el grupo miliciano Estado Islámico, no fue juzgado por terrorismo.

El tribunal de Stuttgart declaró una especial "gravedad de la culpabilidad" en el caso, lo que significa que Sulaiman A no podrá optar a la libertad condicional.

El veredicto aún puede recurrirse. (Información de Tilman Blasshofer; redacción de Friederike Heine; edición de Miranda Murray y Andrew Cawthorne; editado en español por Irene Martínez)