Cadillac anuncia el regreso del mexicano Sergio Pérez a la Fórmula 1 en 2026
La escudería estadounidense Cadillac, que debutará en el campeonato de Fórmula 1 en 2026, anunció este martes en un comunicado que sus pilotos serán el mexicano Sergio "Checo" Pérez y el finlandés Valtteri Bottas.

Esto significa el regreso de "Checo" Pérez (que en enero cumplirá 36 años) a la categoría reina del automovilismo, donde suma 281 grandes premios y seis victorias, luego de abandonar la escudería Red Bull en diciembre del año pasado.

Cadillac se convertirá en 2026 en el 11º equipo de la parrilla de Fórmula 1 y para su debut en la máxima categoría del automovilismo ha elegido a dos pilotos experimentados.

"Cadillac es un nombre legendario en el automovilismo estadounidense, y ayudar a llevar una compañía tan fantástica a la Fórmula 1 es una gran responsabilidad, una que estoy seguro de asumir", señaló el mexicano en el comunicado del equipo.

Pérez debutó en F1 en 2011 de la mano de Sauber y tras pasar por McLaren, Force India y Racing Point, en 2021 fichó por Red Bull, la escudería en la que ha logrado sus mayores éxitos hasta el momento.

Con el equipo austriaco tomó parte en 89 carreras y logró cinco victorias (la primera la obtuvo en 2020 (Bareín) y llegó a ser subcampeón del mundo en 2023, tras su compañero Max Verstappen.

Pero el no competir con el campeón neerlandés y los malos resultados en 2024 (8º en el campeonato) llevó a ambas partes a anunciar en diciembre de 2024 que el mexicano abandonaba el equipo austriaco, pese a quedarle aún dos años de contrato.

Por su parte, Bottas, que en dos días cumplirá 36 años, ganó 10 carreras cuando corría para Mercedes (2017-2021), cuando el constructor alemán dominaba el campeonato y el piloto inglés Lewis Hamilton ganaba título tras título.

Luego de abandonar Mercedes, el finlandés corrió dos temporadas en Alfa Romeo y una en Sauber (2024), sin obtener resultados destacados, lo que provocó que se quedara sin volante para esta temporada.

