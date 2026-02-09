Cadillac estaría decepcionado de terminar último, dice Pérez

8 feb (Reuters) - Los recién llegados a la Fórmula Uno, Cadillac, podrían terminar últimos esta temporada, pero Sergio Pérez se sentirá decepcionado si eso ocurre

El piloto mexicano y su compañero finlandés, Valtteri Bottas, con igual experiencia, han ganado múltiples carreras y conocen bien los circuitos del mundo, y ambos sienten que tienen algo que lograr

El equipo respaldado por General Motors hará su debut en carrera en Australia el 8 de marzo con motores Ferrari y ha reclutado mucho entre sus rivales desde que aseguró una entrada como el undécimo equipo en la parrilla de salida

"Definitivamente no tenemos esa mentalidad (de ser los últimos)", dijo Pérez, de 36 años, a Reuters antes de que Cadillac lanzara su diseño para 2026 con un anuncio durante el Super Bowl del domingo entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones Marinos de Seattle en Santa Clara, California

"No con el nivel de inversión que se ha realizado. Sin duda, nos decepcionará mucho terminar últimos, sabemos que no ganaremos el campeonato, pero queremos progresar mucho y vencer a un par de equipos", agregó

Pérez tuvo un año de descanso después de separarse de Red Bull a fines de 2024, pero dijo que Cadillac tenía ganas de volver a reunir a la banda

Su ingeniero de carrera en Cadillac será el italiano Carlo Pasetti, quien trabajó con el mexicano en Racing Point (ahora Aston Martin)

"Este es un equipo que ha reclutado gente de básicamente todos los equipos en los que he estado", apuntó Pérez, quien comenzó con Sauber y también ha corrido para Force India, McLaren, Racing Point y Red Bull

"Creo que este equipo, esta estructura, tiene la capacidad de llegar muy lejos en este deporte. Creo que se convertirá en un equipo muy importante en el futuro de la Fórmula Uno", señaló

Bottas estuvo de acuerdo en que es un proyecto enorme y vio el anuncio como una clara declaración de intenciones con una audiencia prevista en la televisión estadounidense y en las plataformas de streaming de más de 120 millones de personas

"Fue prácticamente lo que esperaba, desde el principio supe que el equipo iba a darlo todo, y, por supuesto, estamos intentando llegar a nuevos aficionados. Siempre dijeron desde arriba que iban a apostar a lo grande en todo, va a llegar a bastantes ojos, lo cual es bueno", aseguró Bottas sobre el plan de lanzamiento

Bottas dijo que tomará tiempo para que el rendimiento en la pista esté a la altura de la ambición y que está tratando de aprovechar "todo lo mejor" de sus años con Williams, Mercedes y Sauber

"Estoy preparado para un comienzo difícil, y no me importa si no empezamos de maravilla. Claro que quiero, pero si no, ahí estamos, no se trata realmente de dónde empezamos, sino de dónde terminamos, y esa es la motivación", apuntó el piloto finlandés. (Reporte de Alan Baldwin. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)