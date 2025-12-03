Cadillac estrenará diseño para sus autos de la F1 durante el Super Bowl

3 dic (Reuters) - Cadillac estrenará el diseño de sus autos de la Fórmula Uno en un anuncio de televisión durante el Super Bowl del 8 de febrero, anunció el miércoles la marca respaldada por General Motors.

"Nos da la oportunidad de presentar el equipo Cadillac de Fórmula Uno en un escenario que refleja lo que somos", dijo el CEO del equipo, Dan Towriss, en un comunicado antes del Gran Premio de Abu Dabi, que pone fin a la temporada.

"Estamos orgullosos de nuestra herencia estadounidense y queremos mostrarnos de una manera que se sienta audaz, innovadora y claramente nuestra. Esto es solo el principio, pero es un momento del que estoy increíblemente orgulloso".

Cadillac será el undécimo equipo en la parrilla de salida cuando la temporada comience en Australia el 8 de marzo, con los pilotos Valtteri Bottas y Sergio Pérez.

Se calcula que 127,7 millones de espectadores sintonizaron este año el Super Bowl de la NFL transmitido por Fox, la mayor audiencia de la historia de la TV para una retransmisión de una sola cadena, según la agencia de índices de audiencia Nielsen.

El Super Bowl es el mayor acontecimiento televisivo anual de Estados Unidos y su audiencia ha aumentado, mientras que la de la TV tradicional ha disminuido. Unos 123,7 millones de personas vieron el partido en 2024.

(Reporte de Alan Baldwin en Abu Dabi. Editado en español por Javier Leira)