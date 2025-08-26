Cadillac pone fin a especulaciones sobre un posible fichaje de Horner para su debut en la F1

Por Alan Baldwin

LONDRES, 26 ago (Reuters) - Cadillac ha acallado las especulaciones sobre la posibilidad de que el destituido jefe de Red Bull, Christian Horner, tenga un papel en la dirección del equipo cuando debute en la Fórmula Uno en 2026.

El equipo respaldado por General Motors, que debutará la próxima temporada como undécimo miembro de la parrilla de salida, nombró al británico Graeme Lowdon como su primer director en diciembre.

Horner, que fue el jefe de F1 más longevo y uno de los más exitosos de todos los tiempos, dejó Red Bull el mes pasado y se ha especulado sobre si volverá y dónde podría acabar.

"No ha habido conversaciones con Christian Horner, no hay planes para hacerlo", dijo a la prensa el director general de Cadillac F1, Dan Towriss. "Así que me gustaría poner fin oficialmente a ese rumor".

Cadillac anunció el martes su primera alineación de pilotos de F1 con los veteranos Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

El mexicano Pérez corrió bajo las órdenes de Horner en Red Bull antes de que fuera dejado de lado por el equipo a finales de 2024 tras una racha lamentable de resultados como compañero del cuatro veces campeón Max Verstappen.

Como jefe de Red Bull, Horner llevó al equipo de ser una escudería modesta a campeona en cinco años. (Reporte de Alan Baldwin. Editado en español por Javier Leira)