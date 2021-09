Cádiz acoge desde este martes el II Congreso Internacional de Innovación Social

El Palacio de Congresos de Cádiz acoge desde este martes y hasta el jueves 23 la segunda edición del Congreso Internacional de Innovación Social, donde participan hasta 60 protagonistas de los nuevos modelos de innovación y desarrollo que participarán con ponencias, procedentes de diversas regiones de España, de Portugal y de países de América Latina.

Los 60 ponentes del congreso tienen un denominador común: han sido capaces de atreverse a convertir en soluciones reales sus ideas de innovación social. Son verdaderos solucionadores y serán el centro de atención de una gran confluencia de emprendedores, entidades sociales y representantes de administraciones públicas, según ha indicado la organización en una nota.

La sesión inaugural tiene como una de sus protagonistas a una emprendedora española de primer nivel internacional: Arancha Martínez. Cofundadora y CEO de The Common Good Chain y de It Will Be. Ha sido galardonada con el Premio 2020 de la Unión Europea a la Mujer Innovadora. Sus empresas de innovación social ayudan a combatir la pobreza a través de la innovación tecnológica. Por ejemplo, ha creado la blockchain ComGo, a modo de 'marketplace' de la filantropía para asegurar la trazabilidad y transparencia de las empresas y organizaciones del tercer sector.

A continuación, intervendrá a Kenny Clewett, Director Europeo de Selección de Emprendedores Sociales de Ashoka, la organización de referencia global en el campo del emprendimiento y la innovación social. Es la mayor red mundial, con más de 3.600 emprendedores sociales y 350 Escuelas Changemaker (Agentes del Cambio) en todo el mundo. Está considerada una de las 5 ONGs mejores del mundo. Clewett expondrá desde el Palacio de Congresos de Cádiz ejemplos del protagonismo de la innovación social para solucionar los problemas causados por la pandemia sanitaria y socioeconómica de la covid.

El congreso cuenta con sesiones dedicadas a dar ejemplos de cómo influir en que los jóvenes se atrevan a emprender la aventura de innovar para mejorar el mundo; a encauzar la participación ciudadana desde la colaboración público-privada para solucionar los retos de un municipio, comarca o región o a las fundaciones de empresas como palanca de proyectos y materialización de resultados.

Igualmente, se tratará de los modelos de innovación para la Educación; a la transformación de la economía informal y su potencial para la creación de empleo; las iniciativas de innovación social para revalorizar los viajes turísticos y las experiencias turísticas de corta o larga duración, y al Pacto Verde Europeo como bitácora para encauzar las ideas y las inversiones.