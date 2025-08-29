Cae el petróleo por riesgos de sobreoferta

Los precios del petróleo cayeron este viernes, luego de que la preocupación por un desequilibrio entre la oferta y la demanda de crudo recobrara protagonismo, eclipsando por el momento las incertidumbres geopolíticas.

El precio del barril de crudo Brent del Mar del Norte para entrega en octubre, cuyo último día de cotización es este viernes, cayó un 0,73%, hasta los US$68,12.

Su equivalente estadounidense, el barril de crudo West Texas Intermediate para entrega el mismo mes, retrocedió a su vez 0,91%, hasta los US$64,01.

“Existe un desequilibrio significativo entre la cantidad de petróleo disponible en el mercado y la demanda real”, declaró a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

El mercado teme un exceso de oferta de crudo en los próximos meses, por la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) de aumentar significativamente sus cuotas de producción desde abril, reintroduciendo gradualmente 2,2 millones de barriles diarios en el mercado.

Se prevé asimismo que el crecimiento de la demanda sea mucho menos significativo que el de la oferta, y los indicadores económicos estadounidenses publicados el viernes generan temores de una desaceleración del consumo estadounidense, dijo Lipow.

En Estados Unidos la inflación se mantuvo estable en julio en 2,6% interanual, según el índice PCE.

La inflación subyacente, en cambio, mostró una ligera aceleración, alcanzando 2,9% interanual, en comparación con el 2,8% de junio.

Además, la confianza del consumidor estadounidense se desplomó en agosto, según la estimación final del barómetro de la Universidad de Michigan, publicada igualmente este viernes.

Los participantes del mercado dudan, por otra parte, cada vez más de la continuación de las negociaciones para una tregua en Ucrania.

“Está claro que no habrá reunión entre el presidente (de Ucrania Volodímir) Zelenski y el presidente (de Rusia Vladimir) Putin, contrariamente a lo acordado entre el presidente (de Estados Unidos Donald) Trump y el presidente Putin”, declaró el canciller alemán Friedrich Merz en la noche del jueves.

“La falta de avances hacia un acuerdo de paz implica que los riesgos de sanciones y aranceles secundarios siguen lastrando el mercado petrolero”, explicaron analistas de ING.

Sin embargo, “nadie cree” que Trump llegue al extremo de sancionar a China, el mayor importador de petróleo ruso, afirmó Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

pml-ni/tmc/dg/nn