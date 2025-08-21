LA NACION

Cae helicóptero policial en Colombia, ataque de dron

Lo denuncia el gobernador de Antioquia. Sin detalles de víctimas.

La información fue difundida por el gobernador del departamento de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien señaló a través de sus redes sociales que el hecho ocurrió en zona rural del municipio de Amalfi (noroeste).

El mandatario aseguró que la aeronave "al parecer estaba brindando seguridad a uniformados en labores de erradicación manual a cultivos de coca y los policías fueron atacados por un dron. Es incierto aún el número de víctimas".

Rendón dijo que se activó la red hospitalaria en su departamento para atender a los eventuales heridos, al lanzar críticas al proyecto de "paz total" del gobierno de Gustavo Petro.

"Estamos atentos a esta noticia tan dolorosa para la democracia y triste para nuestras Fuerzas. En esa zona delinquen disidencias FARC y Clan del Golfo", añadió el mandatario regional. Hasta el momento no hay una versión oficial de la Policía. (ANSA).

