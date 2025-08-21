Cae helicóptero policial en Colombia, ataque de dron
Lo denuncia el gobernador de Antioquia. Sin detalles de víctimas.
- 1 minuto de lectura'
La información fue difundida por el gobernador del departamento de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien señaló a través de sus redes sociales que el hecho ocurrió en zona rural del municipio de Amalfi (noroeste).
El mandatario aseguró que la aeronave "al parecer estaba brindando seguridad a uniformados en labores de erradicación manual a cultivos de coca y los policías fueron atacados por un dron. Es incierto aún el número de víctimas".
Rendón dijo que se activó la red hospitalaria en su departamento para atender a los eventuales heridos, al lanzar críticas al proyecto de "paz total" del gobierno de Gustavo Petro.
"Estamos atentos a esta noticia tan dolorosa para la democracia y triste para nuestras Fuerzas. En esa zona delinquen disidencias FARC y Clan del Golfo", añadió el mandatario regional. Hasta el momento no hay una versión oficial de la Policía. (ANSA).
