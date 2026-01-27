Cae la confianza en la economía de EEUU a su nivel más bajo desde 2014

WASHINGTON (AP) — La confianza del consumidor en Estados Unidos disminuyó drásticamente en enero a su nivel más bajo desde 2014, ya que los estadounidenses están cada vez más preocupados por sus perspectivas financieras

El Conference Board informó el martes que su índice de confianza del consumidor se desplomó 9,7 puntos a 84,5 en enero, cayendo incluso por debajo de las lecturas más bajas durante la pandemia de COVID-19

Una medida de las expectativas a corto plazo de los estadounidenses sobre sus ingresos, las condiciones comerciales y el mercado laboral cayó 9,5 puntos hasta 65,1, muy por debajo de 80, el marcador que puede señalar una recesión inminente. Es el duodécimo mes consecutivo en que esa lectura se sitúa por debajo de 80

Las evaluaciones de los consumidores sobre su situación económica actual descendieron 9,9 puntos hasta 113,7

“La confianza se desplomó en enero, ya que las preocupaciones de los consumidores tanto sobre la situación actual como sobre las expectativas para el futuro se profundizaron”, señaló Dana Peterson, la principal economista del Conference Board. “Los cinco componentes del índice se deterioraron, llevando el índice general a su nivel más bajo desde mayo de 2014, superando sus profundidades durante la pandemia de COVID-19”

Los encuestados siguen mencionando la inflación, incluidos los precios de la gasolina y los alimentos. Las menciones a los aranceles y el comercio, la política y el mercado laboral también aumentaron en enero, al igual que los comentarios sobre el gasto en salud y la guerra

Las percepciones sobre el mercado laboral también disminuyeron este mes

De acuerdo con la encuesta del Conference Board, el 23,9% de los consumidores dijo que los empleos eran “abundantes”, una disminución respecto del 27,5% en diciembre. Además, el 20,8% de los consumidores dijeron que los empleos eran “difíciles de conseguir”, un aumento respecto del 19,1% del mes anterior

Los economistas dicen que el mercado laboral permanece estancado en un estado de “poca contratación, poco despido”, debido a la incertidumbre sobre los aranceles de Trump y los efectos persistentes de las tasas de interés elevadas

A principios de este mes, el gobierno informó que los empleadores añadieron solo 50.000 empleos en diciembre, casi sin cambios respecto de los 56.000 en noviembre. La tasa de desempleo es de 4,4%

Las ganancias en el mercado laboral han sido moderadas durante todo el año, particularmente después del anuncio de aranceles en abril por parte del presidente Donald Trump. La economía creó solo 584.000 empleos en 2025, comparado con los más de 2 millones añadidos en 2024

El debilitamiento de los mercados laborales se produce incluso cuando la economía de Estados Unidos sigue creciendo, a menudo más allá de las proyecciones

Impulsada por un fuerte gasto del consumidor, la economía estadounidense creció al ritmo más rápido en dos años de julio a septiembre, según la última estimación del gobierno

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa