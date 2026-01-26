Cae la elevada popularidad de la líder japonesa Takaichi

La elevada popularidad de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, cayó levemente ante las dudas de los votantes sobre cómo va a financiar una promesa de cortar impuestos, según encuestas publicadas el lunes por la prensa.

El índice de aprobación de la líder nacionalista cayó a 67% desde 75% en diciembre, alcanzando "menos de 70% por primera vez desde que llegó al poder en octubre", según un sondeo del fin de semana del diario Nikkei.

La caída ocurrió en momentos que Takaichi enfrenta críticas por llamar a elecciones anticipadas para el 8 de febrero, poco más de un año después de las legislativas, en octubre de 2024, para un período de cuatro años.

Takaichi, primera mujer en gobernar Japón, dice que los comicios son necesarios para saber si la gente la apoya a ella y su coalición de gobierno.

Tras su designación, Takaichi debió formar una coalición entre su Partido Liberal Democrático (PLD) y el Partido Innovación Japón para alcanzar una leve mayoría en la poderosa cámara baja.

Una elección también le permitiría tener un mandato más fuerte, pese a la baja popularidad del PLD, que enfrenta una ola de escándalos.

Entre sus promesas de campaña figuran eliminar por dos años los impuestos sobre los alimentos, sin ofrecer detalles de cómo financiarlo.

"Pero 56% de los consultados en la nueva encuesta de Nikkei dicen no pensar que una tasa de cero impuestos sobre los alimentos será efectiva contra el aumento de precios", según el diario empresarial.

Otra encuesta del diario Mainichi Shimbun indicó que la aprobación de Takaichi cayó a 57%, desde 67% en diciembre, en gran parte por la molestia en torno a la elección anticipada.

La última encuesta del Yomiuri Shimbun también señaló que la popularidad del gobierno cayó a 69%, con la población en espera de más acciones contra la inflación.